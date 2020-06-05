Вариант снижения ключевой ставки 19 июня на 100 б.п. остается в числе основных - ИК "Велес Капитал"

Вариант снижения ключевой ставки 19 июня на 100 б.п. остается в числе основных, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Глава Банка России Э. Набиуллина провела в пятницу очередную онлайн-конференцию, которая в целом не преподнесла каких-либо новых сюрпризов участникам рынка: вариант снижения ключевой ставки на 100 б.п. будет обсуждаться в числе других вариантов 19 июня. "В то же время необходимо отметить, что с учетом ожиданий рынка, тенденций в ставках и замедления темпов роста инфляции вариант в 100 б.п. уже можно рассматривать в качестве базового. При этом еще ранее Э. Набиуллина отмечала, что мягкая ДКП будет максимально эффективна лишь при снятии всех ключевых ограничений с экономики. В данном контексте можно предположить, что, если с 15 июня ограничения будут сняты уже в значительной степени - это еще больше увеличит вероятность снижения ставки 19 июня сразу на 100 б.п.", - указывает эксперт ИК "Велес Капитал".