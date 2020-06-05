Цены евробондов РФ, подраставшие в начале июня, к концу недели развернулись вниз

Москва. 5 июня. Котировки российских еврооблигаций, умеренно подраставшие в начале июня благодаря сохранявшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, к концу недели развернулись вниз вслед за падающими в цене американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries). В результате практически все выпуски по итогам недели оказались в "красной" зоне, а суверенные спреды к доходности базовых активов продемонстрировали смешанную динамику, отмечают эксперты.

Тенденция к ценовому росту в секторе российских евробондов сформировалась в первый же торговый день недели на фоне общемирового оптимизма, которому способствовали заявления президента США Дональда Трампа в отношении Китая, оказавшиеся не такими жесткими, как ожидалось. Трамп, в частности, заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. "Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система"", - сказал американский президент. Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". Между тем Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного с Китаем ранее в этом году.

Кроме того, участников рынка порадовали опубликованные индексы деловой активности в США, Канаде и ряде азиатских стран за май, показавшие активное восстановление, что в целом дает надежду на быстрый отскок мировой экономики. Позитивным фактором для рынка евробондов РФ выступили также растущие цены на нефть (котировки Brent в ходе торгов преодолели отметку $37,8 за баррель).

Во вторник котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций продолжили умеренно подрастать, в то время как в остальных бумагах рост приостановился. Изменения котировок в "коротких" и среднесрочных бумагах были незначительными, так как инвесторы посчитали, что суверенные спреды в этом сегменте, заметно сузившиеся в последнее время, уже достаточно низкие и вполне отражают справедливую премию к доходности базовых активов. Вместе с тем в "длинных" выпусках евробондов РФ сохранялся спрос, и поэтому котировки продолжили расти, в частности ценовой рост в бумагах с погашением в 2035-2047 годах составил от 0,5% до 1%.

В середине недели на рынке российских еврооблигаций вновь доминировали покупатели на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом на рынке присутствовал стабильный спрос, в то время как с продавцами ситуация была напряженной, поэтому котировки большинства бумаг умеренно подросли. Таким образом, ралли продолжилось, несмотря на наметившуюся отрицательную коррекцию на нефтяных площадках.

Вместе с тем в четверг в секторе российских еврооблигаций наметилась отрицательная ценовая коррекция вследствие как локальной "перегретости" отечественных бумаг, ранее выступавших лидерами повышения среди облигаций emerging markets, так и негативной динамики мировых цен на нефть. В результате, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 3 базисных пункта, до 2,35% годовых. В целом конъюнктура сегмента суверенных долговых бумаг развивающихся стран 4 июня была неоднородной, при этом российские бумаги продемонстрировали динамику хуже рынка.

Цены на нефть снизились в четверг на фоне сомнений участников рынка в способности нефтедобывающих стран договориться о продлении сокращения добычи. Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность продления ограничений по добыче, действующих в июне, еще на один-два месяца, но требуют полного исполнения сделки всеми ее участниками. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные переговоры могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот.

В последний день недели на рынке российских еврооблигаций продолжилось снижение цен в рамках коррекции вслед за усилившими падение котировками US Treasuries после публикации в США ежемесячной статистики по рынку труда, оказавшейся лучше ожиданий. Так, согласно данным Минтруда США, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 2,509 млн, при этом безработица в стране упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы - до 19,8%, а также сокращение количества рабочих мест на 8 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали соответственно 19% и 7,25 млн. Согласно пересмотренным данным, в апреле число рабочих мест в США упало на 20,687 млн, а не на 20,5 млн, как было объявлено ранее.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,48% и составила 115,74% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 8,5 базисных пункта и 5 июня составил 176 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за пять дней на 0,79% (их доходность выросла на 5,5 базисных пункта - до 3,29% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,65% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 25 пунктов и составил 212 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,56% (их доходность выросла на 3,5 базисных пункта и составила 3,33% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 0,42%, подешевев до 112,42% от номинала (его доходность выросла на 6,5 базисных пункта и составила 2,33% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,6%, до 113,96% от номинала (их доходность выросла на 11 пунктов и составила 2,24% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,26%, до 110,65% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 2 базисных пункта и составил 124 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании объявления итогов июньского заседания ФРС США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями о первых экономических итогах постепенного снятия ограничений карантинного характера во многих странах мира, а также заявлениями представителей американского ЦБ относительно дальнейших мер поддержки экономики. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.