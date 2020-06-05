Индекс Мосбиржи повторно протестировал уровень 2800 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Глобальные рынки завершают неделю внезапным позитивом, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Министерство труда США выдало неожиданные данные: в мае вместо прогнозируемого сокращения 7,5 млн рабочих мест частный сектор нанял более 2,5 млн человек. Это развернуло тренд по безработице в обратную сторону: она упала с апрельских 14,7% до 13,3% в мае, так и не достигнув исторического рекорда в 19%, ожидаемого властями и инвесторами. В итоге индексы США и Европы прибавляют до 3%, нефть марки Brent подскочила на 5%, новому локальному пику - $42,5 за баррель.

Эксперт ИК с учетом новых обстоятельств не исключает, что в понедельник на азиатской сессии нефть попытается пробиться к $45. Этому могут помешать разве что разногласия внутри ОПЕК+, но с учетом позитивного макроэкономического фона сторонам теперь станет проще договариваться о сокращении объема добычи. На сегодняшней сессии потенциал роста, возможно, тоже еще не исчерпан. Мы можем увидеть, как баррель поднимается в диапазон $43-44, но к закрытию торгов в Америке c высокой вероятностью будет отход от новых пиков вниз на $1,5-2, полагает В. Емельянов.

"Подъем на внешних площадках принципиально не изменил положения дел на российском рынке: положительная динамика усилилась на 0,5-0,7%. РТС успешно преодолел отметку 1290 пунктов. Сохраняется возможность подняться выше психологически значимого уровня 1300, куда рынок не заходил с начала недели. Впрочем, заряд позитива может быстро иссякнуть, что нередко случается с инвесторами перед наступлением выходных. В субботу ожидаются непростые переговоры между РФ и саудовской Аравией, и держать открытые позиции может быть рискованно", - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс".

Индекс Мосбиржи второй раз на этой неделе протестировал уровень 2800 пунктов. Аналитик ИК полагает, что закрытие выше этого уровня позволит игрокам рынка в понедельник продолжить ралли внутри диапазона 2810-2880. Новая волна коррекции тоже возможна, но менее вероятна. В текущих условиях ниже 2780 рынок не пойдет.