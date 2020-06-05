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05 июня 2020 года 17:25

Mail.Ru Group - одна из самых актуальных торговых идей с привлекательной доходностью - ITI Capital

ITI Capital считает Mail.Ru Group одной из самых актуальных торговых идей с привлекательной доходностью, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

По мнению экспертов, акции Mail.Ru Group летом могут вырасти, и спекулятивными краткосрочными драйверами для акций Mail.Ru выступят:

1. Листинг на Московской бирже, который можно ожидать с лета этого года.

2. Возобновление экономической деятельности с июня будет означать начало восстановления рекламных бюджетов. Реклама, будучи одним из самых высоко циклических бизнесов, должна отреагировать одной из первых.

3. Результаты за 2К20 могут оказаться лучше, чем у основного конкурента - Яндекса, в том числе, благодаря сегменту игр.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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