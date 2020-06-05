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05 июня 2020 года 15:37

Рубль днем немного усилил укрепление к доллару и евро на фоне ускорившей рост нефти

Москва. 5 июня. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине вслед за ускорившей рост нефтью.

Курс доллара США составил 68,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 44,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,87 руб./EUR1, подешевев на 51,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 47,76 копейки - до 72,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 38,32 копейки, до 68,6319 руб./$1, и увеличил курс евро на 64,13 копейки, до 77,9658 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря ускорившей повышение нефти, чему способствуют сообщения о том, что встреча министров ОПЕК+ состоится уже в эту субботу.

Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день 6 июня, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго РФ. По словам источника, близкого к ОПЕК, тот факт, что встреча назначена, говорит о том, что страны, которые не выполняли сделку, пообещали компенсировать это, то есть еще сильнее сократить добычу в будущем.

Страны ОПЕК должны были в мае снизить добычу на 6,085 млн баррелей в сутки с уровня 26,7 млн б/с.

Как сообщал другой источник "Интерфакса", по предварительным данным, страны ОПЕК выполнили сделку в мае примерно на 75%, в частности, из-за Ирака и Нигерии. Нигерия отчиталась, что исполнила сделку на 52%.

Ожидается, что ОПЕК+ продлит на июль уровень сокращения добычи, действующий в мае-июне, отмечает S&P Global Platts. Если решение не будет принято, страны смогут с 1 июля уменьшить сокращение добычи до 7,7 млн баррелей в сутки с 9,7 млн баррелей в сутки. Однако на фоне неуверенности в темпах восстановления мировой экономики после пандемии страны ОПЕК+ заняли более осторожную позицию, которая предусматривает сохранение нынешнего уровня сокращений, сообщили источники агентства.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 3,45% - до $41,37 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене в цене на 2,7% - до $38,42 за баррель. С начала этой недели цены как Brent, так и WTI выросли более чем на 6%.

"Динамика торгов в течение недели подтверждает, что инвесторы в рублевый сегмент продолжают ориентироваться на стоимость нефти, еще одним фактором остается аппетит к риску со стороны глобальных участников рынка. Мы ожидаем, что котировки рубля в пятницу останутся вблизи текущего уровня в диапазоне 68,5-69 руб./$1, однако в перспективе ближайшей недели реалистичной выглядит динамика в пределах 68-71 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Укрепление рубля, ставшее трендом последних двух недель, может продолжиться и на следующей неделе. Главным фактором укрепления рубля являются растущие котировки на нефть марки Brent: в настоящее время цена на них превысила 40 долларов за баррель. Нефть, в свою очередь, растет на фоне надежд на постепенное восстановление мировой экономики ввиду плавного снятия ограничений в некоторых странах. Кроме того, инвесторов воодушевила новость о планируемом снижении добычи со стороны ОПЕК+. Укреплению рубля также способствовал растущий интерес инвесторов к рискованным активам, в число которых входит и Россия. Ввиду мягкой кредитно-денежной политики, которую проводят крупнейшие центробанки, российская валюта выглядит все привлекательнее. Таким образом, если позитив продолжится и на следующей неделе, то можно ожидать дальнейшее укрепления рубля, курс на следующую неделю может составить около 67,5-69 рублей за доллар", - отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Внимание инвесторов также направлено на данные о безработице и числе рабочих мест в США, которые будут опубликованы Минтруда в пятницу в 15:30 МСК.

Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют повышение официального уровня безработицы в мае до 19%, хотя некоторые полагают, что безработица могла достичь и 25%, по неофициальным оценкам. Такой уровень станет худшим со времен Великой депрессии.

Число рабочих мест в экономике США в мае, как ожидается, снизилось на 7,25 млн после падения на 20 млн в апреле из-за пандемии COVID-19.

ЦБ РФ 3 июня продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. 1 и 2 июня составил по 11,2 млрд рублей в день.

ЦБ РФ 29 и 28 мая продавал валюту на 11,3 млрд рублей в день. 27 мая ЦБ РФ продал валюту на 11,4 млрд рублей, продажа валюты за первые два дня минувшей недели составила 22,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на последней неделе мая ЦБ РФ продал валюту на 56,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт - до 5,58% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом - 5,66%, 5,62% и 5,61% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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