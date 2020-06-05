Акции РусГидро выглядят неплохо в краткосрочной и среднесрочной перспективах - ИК "Велес Капитал"

Акции "РусГидро" в пятницу продолжают начатое в четверг повышение после публикации сильных финансовых результатов за 1-й кв. 2020 года по МСФО. С технической точки зрения, указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, бумаги смотрятся весьма неплохо как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах.

"Пробой сопротивления 0,7360 руб. откроет им дорогу к максимуму текущего года 0,7580 руб., а затем и к пикам с марта 2018 года (район 0,7750 руб.). Ближайшие важные поддержки расположены у 0,7000 руб. и 0,6800 руб." - отмечает специалист компании.