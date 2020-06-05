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05 июня 2020 года 12:17
Снижение ставки на 1 п.п. не позволило бы ЦБ РФ сравниться по мягкости ДКП с центробанками большинства EM - АКРА
Снижение ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт (п.п.) все равно не позволило бы Банку России сравняться по мягкости денежно-кредитной политики (ДКП) с центральными банками большинства развивающихся стран, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). В ближайшем будущем разумно ожидать снижения ключевой ставки ЦБ РФ, но на меньшую величину (чем 1 п.п.), а по итогам года теоретически возможно и более существенное снижение, считает АКРА. "Российская ключевая ставка на уровне 5,5% пока еще близка к так называемой нейтральной ставке, что в условиях рецессии можно считать свидетельством относительно жесткой процентной политики. Для России на основании модели реального внешнего паритета мы оцениваем значение нейтральной ставки в 5,5-6% в 2020 году, что ниже публичного ориентира Банка России на уровне 6-7% (реальная нейтральная ставка в 2-3% - прим. ИФ)", - отмечает агентство. Жесткость ДКП объясняется оценкой проинфляционных рисков, возникших при введении режима ограничений, рисками финансовой стабильности, а также временем начала эпидемии коронавируса на территории России. Анализ публичных заявлений и документов Банка России показывает, что во второй половине 2020 года в рамках большинства реалистичных сценариев следует ожидать, что ключевая ставка будет ниже нейтральной, но выше 4%, считает АКРА. "Даже снижение ключевой ставки на 1 п.п. все равно не позволило бы Банку России сравняться по мягкости монетарной политики с центральными банками большинства развивающихся стран, также придерживающихся режима таргетирования инфляции", - полагает агентство. АКРА сравнило Россию с Индией, Украиной, ЮАР, Польшей, Таиландом, Чили и Бразилией с мягкой ДКП, а также с Казахстаном, Мексикой и Турцией с жесткой ДКП. Агентство поясняет, что причины значимого различия в степени мягкости или жесткости ДКП этих развивающихся стран лежат в существенно разном наборе и балансе факторов, принимаемых во внимание центральными банками при определении уровня ключевой ставки. Различия в том числе обусловлены неоднородностью бюджетных политик и разными уровнями устойчивости банковских систем. Сейчас также особенно важную роль играет разное время начала эпидемии коронавируса в каждой отдельно взятой стране, считает АКРА. По мнению агентства, реальная нейтральная ставка в 2-3% в России, по всей видимости, является суммой 1-1,5% глобальной ставки и 1-1,5% равновесного странового риска. При этом глобальные нейтральные ставки за последние два года были переоценены в сторону понижения до 0,5%, что, возможно, уже отчасти повлияло на переоценку диапазона, отмечается в исследовании. "АКРА ожидает дальнейшего пересмотра публичного ориентира Банка России по реальной нейтральной ставке в сторону понижения до уровня 1,5-2% на горизонте до 2022 года. Номинальная нейтральная ставка, помимо целевой инфляции, в настоящее время, вероятно, включает также небольшую, но положительную компоненту, обусловленную инфляционными ожиданиями населения, стабильно находящимися выше целевого уровня. Пересмотр этой компоненты также может привести к снижению ключевой ставки в долгосрочном периоде", - подчеркивает агентство. АКРА ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ летом 2020 года ниже 5,5%, а в долгосрочной перспективе ее возвращение к этому уровню в 2022 году и снижение до 5-5,25% к 2024 году. "Вместе с тем динамика ставки в течение 2020 года с большой вероятностью будет носить более стимулирующий характер, чем мы ожидали ранее. В частности, июньское заседание Банка России, вероятно, закончится снижением ставки на 0,25-0,75 п.п., а сниженная по итогам лета (возможно, неоднократно) ставка сохранится как минимум до второго квартала 2021 года. При принятии решений на летних заседаниях ЦБ крайне важную роль будут играть данные по спросу со стороны населения уже после смягчения карантинных ограничений, перспективы повторного введения таких ограничений, а также данные мая-июня по безработице", - говорится в исследовании.
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