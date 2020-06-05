Рынок акций РФ растет вслед за раллирующей нефтью, подскочил НОВАТЭК на новостях о buyback

Москва. 5 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу возобновил рост вслед за мировыми фондовыми площадками и раллирующей нефтью в ожидании пролонгации сделки ОПЕК+; подскочили на 2% акции "НОВАТЭКа" на новостях о продлении программы выкупа акций (buyback) на год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2784,21 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1279,67 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар упал до 68,52 рубля (-0,63 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%).

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) продляет программу выкупа собственных акций до 7 июня 2021 года с сохранением всех условий выкупа, сообщила компания. 7 июня 2012 года совет директоров компании одобрил программу приобретения обыкновенных акций на общую сумму до $600 млн. Всего в рамках программы по состоянию на середину марта выкуплено 31 357 777 акций.

Чистая прибыль "Татнефти" в первом квартале по МСФО составила 25,2 млрд рублей, что более чем в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из отчета компании. Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали 25,7 млрд рублей чистой прибыли.

Сбербанк России в мае сократил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с маем 2019 года - до 45,1 млрд рублей, говорится материалах кредитной организации. За первые пять месяцев года банк заработал 275,3 млрд рублей чистой прибыли, что на 25% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1%, до 70,72 рубля) после взлета накануне на 5,5% на новостях о выкупе бумаг компании с премией к рынку у акционеров, не согласных со сделками по Эльге. Совет директоров "Мечела" сообщил в четверг, что цена выкупа бумаг составит 80,57 рубля за акцию.

Также просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%).

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций отскочил вверх после избыточных распродаж четверга, вызванных падением акций "Норникеля" на фоне аварии в Норильске. Пока непонятно, какие затраты придется понести компании для устранения последствий техногенной катастрофы, однако акции ГМК остаются одними из лучших на российском рынке и рекомендуется их аккуратно подбирать на среднесрочную перспективу считает аналитик.

В целом же индекс МосБиржи вновь оказался в привычном для последнего времени боковике с границами 2700-2800 пунктов, где и останется в пятницу. Под вечер вполне логичным будет желание части инвесторов сократить позиции в акциях накануне выходных.

По СМИ прошла информация, что нефтяные министры стран ОПЕК+ соберутся в субботу, чтобы решить вопрос об уровне добычи. Базовым сценарием является отказ от наращивания производства нефти еще на весь июль. Но это уже заложено в котировки нефти и если саммит нефтяников не преподнесет сюрпризов, то в понедельник по рынку нефти вполне может пройти небольшая фиксация прибыли. Для доллара сильной поддержкой по-прежнему выступает отметка 68 руб./$1, но в пятницу она вряд ли будет протестирована, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, к финалу недели мировые рынки подходят, сохраняя умеренно позитивный настрой. Поддержку оказывают обещания новых фискальных и монетарных стимулов в ключевых регионах. Геополитические риски пока отошли на второй план, но макроэкономическая статистика выходит слабой - не настолько плохой, как месяцем ранее, но все еще может подорвать веру инвесторов в быстрое восстановление. Производительность труда в США в первом квартале упала на 0,9% (ожидалось снижение на 2,5%), а число новых заявок на пособие по безработице за неделю остается выше 1,8 млн. В пятницу рыночный сантимент будут определять данные по рынку труда в США, что может сказаться на повышении волатильности во второй половине дня. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в мае может снизиться на 7,5 млн, а уровень безработицы составит около 19%.

Внешняя конъюнктура и восстановление нефтяных котировок позволят индексу МосБиржи отыграть часть потерь предыдущего дня - вероятно возвращение индекса в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, некоторую поддержку рынкам обеспечил ЕЦБ, который расширил свою программу финансирования в условиях пандемии на 600 млрд евро и продлил ее действие до конца июня 2021 года. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, "дно", вероятно, уже пройдено, но восстановление происходит медленно.

Рынки продолжают оптимистично реагировать на все новые стимулы, а также признаки восстановления деловой активности. Дополнительным фактором роста для японских акций стало ослабление иены.

Информация по внутренним переговорам ОПЕК+ появилась вечером в четверг: в субботу состоится виртуальное совещание участников соглашения по ограничению добычи. Эти новости помогли Brent вновь подняться выше $40 за баррель.

Риском пятницы являются данные по безработице в США, но, похоже, чем хуже они будут, тем больше инвесторы будут ожидать количественного смягчения от Федрезерва. Акции НЛМК (MOEX: NLMK) в пятницу торгуются последний день с дивидендами (3,12 рубля на акцию), отмечает Кочетков.

В США в четверг индексы показали смешанную динамику, игроки взяли паузу после ралли, наблюдавшегося ранее на этой неделе. Рынок ищет новые стимулы для роста в отсутствие убедительных данных о том, что перезапуск экономик обеспечит восстановление прибыли компаний, пишет Bloomberg. По данным агентства, инвесторам недостаточно действий Европейского центрального банка и замедления темпов сокращения рабочих мест в США.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг не стал менять ставки, но принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро. Таким образом, объем этой программы составит 1,350 трлн евро. Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP в четверг на 500 млрд евро.

Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта достигло 42,6 млн человек.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в апреле 2020 года составил $49,4 млрд (ожидалось $49 млрд) по сравнению с пересмотренным мартовским показателем в $42,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 1,3-2,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1%).

Заказы промпредприятий Германии в апреле рухнули на 25,8%, ожидалось падение на 19,7%.

Нефть в пятницу вновь дорожает, завершая в "плюсе" шестую неделю подряд на сигналах о готовности крупнейших нефтедобывающих стран продлить сокращение добычи; цена Brent находится на $1,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,84 за баррель (+2,1% и +0,5% в четверг), июльская цена WTI - $37,98 за баррель (+1,5% и +0,3% накануне).

В среду "Интерфакс" сообщил, что Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация. По словам источника в одной из делегаций, соглашение может развалиться, если другие страны-участники сделки не будут исполнять свои обязательства. Другой источник сообщил ранее "Интерфаксу", что хуже всех исполняют сделку ОПЕК Ирак и Нигерия.

Министерские встречи стран ОПЕК+ пройдут в один день 6 июня. Это подтвердили в Минэнерго РФ.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+11%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+11%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+8,4% и +2% "префы"), ГДР "Ленты" (+2,7%).

Подешевели бумаги "Мособлбанка" (-9,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,34 млрд рублей (из них 5,003 млрд рублей пришлось на "Норникель" и 4,262 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).