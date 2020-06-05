Тренд на укрепление евро может сохраниться в среднесрочной перспективе - "Нордеа банк"

Европейская валюта получает довольно серьезную поддержку благодаря решению ЕЦБ в четверг, по результатам которого регулятор увеличил объем покупки финансовых активов на 600 млрд евро и продлил действие этой программы как минимум до июня 2021 года. В моменте евро торгуется выше отметки 1,135, констатируют аналитики "Нордеа банка". Продолжающийся 3 недели тренд на укрепление евро может сохраниться в среднесрочной перспективе, говорится в их комментарии.

В центре внимания участников рынка в пятницу будет статистика по рынку труда в США. Официальные данные, как и статистика от ADP в среду, могут оказаться лучше, чем консенсус-прогноз аналитиков, однако это вряд ли усилит и без того весьма устойчивый оптимизм на финансовых рынках, полагают специалисты "Нордеа банка". Ближе к вечеру участники рынка могут зафиксировать прибыль на фоне грядущих выходных.