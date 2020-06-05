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05 июня 2020 года 11:29
Росбанк ждет снижения ключевой ставки на 100 бп по итогам двух последовательных заседаний ЦБ РФ
Аналитики Росбанка по итогам двух предстоящих последовательных заседаний ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 бп, говорится в комментарии банка. "Доходности в сегменте госдолга в четверг прибавили 7-9 бп вдоль кривой, отразив, с одной стороны, волнение на валютном рынке в первой половине дня, с другой, подтвердив "усталость" ралли предыдущего месяца. При первом приближении продажи в сегменте ОФЗ были усилены не очень впечатляющими результатами последних аукционов, однако мы предполагаем волнение в преддверии очередной пресс-коференции Э. Набиуллиной в пятницу в 15:00 мск", - отмечают аналитики Росбанка. "Последняя пресс-конференция состоялась 22 мая и оставила ключевой вопрос, который вряд ли будет решен в эту пятницу. Если сценарий снижения ставки на 100 бп на заседании 19 июня будет рассматриваться вместе с другими альтернативами, какова все-таки его вероятность - более 50% или менее? Наш ответ - менее, а выбор остается за снижением на 50 бп. Однако мы не смотрим на июньское заседание как на самодостаточное - в сложившихся условиях (на рынке госдолга/в банковском секторе) важны последовательные шаги, дающие время ключевым игрокам (Минфину/банкам) подстроиться к изменениям (отладить темпы размещения госдолга/сбалансировать активы и пассивы). Поэтому, мы ожидаем снижение на 100 бп, но по итогам двух последовательных заседаний, а также рассчитываем увидеть 19 июня (и, возможно, в эту пятницу) не столько краткосрочный сигнал, сколько сбалансированный ориентир с прицелом на июль", - указывают специалисты Росбанка.
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05 июня 2020 года 13:23
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