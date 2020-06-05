Рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти

Москва. 5 июня. Доллар и евро заметно падают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль активно растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,74-68,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,79 руб./$1 (-36 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 78,19 руб./EUR1 (-19,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,65 копейки к уровню закрытия четверга, до 73,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,26 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 86,55 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на старте торов вслед за нефтью, дорожающей на новостях о том, что министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день 6 июня. Это подтвердили в Минэнерго РФ. "Да, мы подтверждаем (встречи ОПЕК и ОПЕК+ 6 июня - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" представитель российского ведомства.

Цены обоих эталонных сортов нефти завершают ростом шестую неделю подряд на сигналах о готовности крупнейших нефтедобывающих стран продлить сокращение добычи. С начала этой недели цены как Brent, так и WTI выросли более чем на 6%.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличились на 1% - до $40,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене в цене на 0,59% - до $37,63 за баррель.

Встреча стран ОПЕК планируется на 15:00 МСК, стран ОПЕК+ - на 17:00 МСК, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Ранее сообщалось, что заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено с 5 июня на 17 июня, а заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ - с 8 на 18 июня.

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, но если другие страны-участники соглашения не будут исполнять свои обязательства, сделка может развалиться, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По его словам, сейчас ставится вопрос о том, чтобы все страны твердо исполняли свои обязательства, и если недовыполняют их, то компенсировали бы в следующем месяце.

"Если одна страна начнет совершать махинации с квотами или не исполнять, затем станет другая, третья, и соглашение развалится", - сказал он. "Единственный путь - исполнять, альтернатива - возвращение к апрельской ситуации, нестабильности на рынке", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

Он не уточнил, о каких странах конкретно идет речь, но ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что из-за Ирака и Нигерии ОПЕК исполнил свои обязательства лишь на 75%.

Тем временем, по данным компании Kpler, отслеживающей перемещение сырьевых грузов, страны ОПЕК+ сократили добычу нефти в мае примерно на 8,6 млн баррелей в сутки, выполнив, таким образом, условия апрельского соглашения на 89%. Для 100%-ного выполнения сделки им необходимо уменьшить добычу еще на 1,1 млн баррелей в сутки до конца июня.