Доходность 10-летних ОФЗ сохраняет потенциал снижения до 5,3-5,4% годовых - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают, что с учетом возможностей снижения ключевой ставки доходность 10-летних ОФЗ сохраняет потенциал снижения до 5,3-5,4% годовых, говорится в комментарии.

Коррекция на рынке рублевых облигаций в четверг продолжилась. Доходность ОФЗ срочностью 3-10 лет выросла на 4-8 б.п. Спред между 2-летними и 10-летними ОФЗ расширился до 106 б.п. (+5 б.п. за день).

Продажи длинных рублевых гособлигаций определяет изменение настроений глобальных инвесторов, отмечает аналитик банка Дмитрий Монастыршин. Рынок начинает переоценивать ралли в рисковых активах. Также появляются сомнения в эффективности бюджетных и монетарных стимулов мировых центробанков, которые могут привести к стагфляции (спад в экономике и рост инфляции). В данном сценарии инвесторы ожидают сохранения низких ставок на ближнем участке кривой и роста доходности длинных бумаг.

Доходность UST-10 в четверг выросла ещё на 8 б.п. - до 0,82% годовых, спред между 2-летними и 10-летними UST расширился до 63 б.п. (+7 б.п.).

Внутренние факторы при этом оказывают поддержку рынку рублевых облигаций, указывает Д. Монастыршин. По данным Росстата, недельная инфляция указывает на закрепление показателя около 3% в мае после 3,1% в апреле. Значение инфляции ниже таргета ЦБ (4%) указывает на возможность снижения ключевой ставки с большим шагом 75-100 б.п. на заседании 19 июня.

"Мы считаем, что с учетом возможностей снижения ключевой ставки доходность 10-летних ОФЗ сохраняет потенциал снижения до 5,3-5,4% годовых", - пишет специалист Промсвязьбанка.