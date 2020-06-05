Утренние прогнозы: отскок вверх после избыточных распродаж может смениться "боковиком"

По мнению аналитиков, рынок акций в начале торгов пятницы подрастет на благоприятном внешнем фоне, индекс Мосбиржи попытается вернуться в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи вновь спустился в привычный для последнего времени "боковик" с границами 2700-2800 пунктов, где и останется в пятницу. Утром российский рынок акций подрастет на благоприятном внешнем фоне: американские фьючерсы прибавляют около 0,6%, выше 40 долларов за баррель торгуется нефть. Кроме того, в четверг все-таки наш рынок был избыточно распродан, поэтому ждем отскока. Однако под вечер вполне логичным будет желание части инвесторов сократить позиции в акциях накануне выходных".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Внешняя конъюнктуры и восстановление нефтяных котировок в пятницу позволят индексу Мосбиржи отыграть часть потерь четверга. Ожидаем попыток возвращения индекса в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): " Индексы Мосбиржи и РТС в четверг существенно снизились в рамках коррекции. Ближайшими важными поддержками для индикаторов являются уровни 2700 и 1175 пунктов - до их преодоления падение можно считать не более чем краткосрочной фиксацией прибыли. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2730-2810 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс и попытаются отвоевать часть вчерашнего падения. Аппетит к риску в пятницу вновь растет, а основным событием дня станут данные по американскому рынку труда за май. Если статистика разочарует, настроения на фондовых и нефтяных площадках могут вновь ухудшиться. В остальном мировой настрой в последний рабочий день недели благоприятен для покупок".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 2770-2780 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить свое коррекционное повышение в район 2790-2800 пунктов".