Инвесторы возвращаются на EM на фоне снижения опасений относительно COVID-19 - "БКС Глобал Маркетс"

Инвесторы возвращаются на развивающиеся рынки (EM) по мере того, как опасения относительно COVID-19 отходят на задний план, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 28 мая по 3 июня 2020 года составил $160 млн, при этом неделей ранее динамика движения капитала в акциях и бондах РФ была нулевой, по данным EPFR Global.