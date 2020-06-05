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05 июня 2020 года 09:46

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 5 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок в четверг показал разнонаправленную динамику, игроки взяли паузу после ралли, наблюдавшегося ранее на этой неделе. Рынок ищет новые стимулы для роста в отсутствие убедительных данных о том, что перезапуск экономик обеспечит восстановление прибылей компаний. Инвесторам недостаточно действий ЕЦБ и замедления темпов сокращения рабочих мест в США. ЕЦБ по итогам заседания в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme на 600 млрд евро - до 1,35 трлн евро. Регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25% годовых. Эти решения совпали с ожиданиями рынка.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 мая, сократилось на 249 тыс., до 1,877 млн человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,126 млн, а не 2,123 млн, как сообщалось прежде. Эксперты ожидали падения числа заявок на 323 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 1,8 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта достигло 42,6 млн человек.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,72%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 0,18%. Южнокорейский индекс Kospi повысился на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,12%.

Внимание инвесторов направлено на данные о безработице и числе рабочих мест в США, которые будут опубликованы министерством труда в пятницу в 15:30 МСК. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют повышение официального уровня безработицы в мае до 19%, хотя некоторые полагают, что безработица могла достичь и 25%, по неофициальным оценкам. Такой уровень станет худшим со времен Великой депрессии. Число рабочих мест в экономике США в мае, как ожидается, снизилось на 7,25 млн после падения на 20 млн в апреле из-за пандемии COVID-19.

В свою очередь нефть продолжает умеренно дорожать в пятницу утром. Цены обоих сортов нефти (Brent и WTI) завершают ростом шестую неделю подряд, на сигналах о готовности крупнейших нефтедобывающих стран продлить сокращение добычи. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $40,27 за баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,5%, до $39,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,45% - до $37,58 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена этих контрактов увеличилась на 0,3%, до $37,41 за баррель.

В минувшую среду "Интерфакс" сообщил, что Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация. По словам источника в одной из делегаций, соглашение может развалиться, если другие страны-участники сделки не будут исполнять свои обязательства. Другой источник сообщил "Интерфаксу", что хуже всех исполняют сделку ОПЕК Ирак и Нигерия. По данным агентства Reuters, министерская встреча ОПЕК и ОПЕК+ пройдет в субботу, 6 июня. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено с 5 июня на 17 июня, а заседание министерского мониторингового комитата ОПЕК+ - с 8 на 18 июня.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,875 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,145 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июня снизился на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,14%, опустившись до 692,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "МТС-001P-06" (-1,5%), "ЕвроХим-001P-03" (-1,04%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-14Р" (+1,74%), "Транснефть-001P-08" (+1,05%) и "Лента БО-001Р-03" (+0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила два выпуска облигаций серий 001Р-28 и 001Р-30 объемом 2 млрд рублей и 1 млрд рублей соответственно со сроком обращения около 27 лет. Ставка 1-го купона составит 4% годовых в обоих случаях, купоны годовые. Облигации размещались по закрытой подписке. Среди потенциальных приобретателей облигаций - Минфин России и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов.

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 95,11% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-254R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму около 1,9 млрд рублей. Данный выпуск гасится в мае 2024 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона по нему установлена на уровне 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Кроме того, Сбербанк России установил ставку 1-го купона 4-летних бондов серии 001Р-SBER16 объемом 20 млрд рублей в размере 5,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 5,73% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 2 июня до 15:00 МСК 4 июня. По итогам закрытия книги заявок объем размещения был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 20 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 5 июня.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей в размере 10,2% годовых, что соответствует доходности к оферте через год в размере 10,6% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 4 июня. Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002P-10 объемом 15 млрд рублей в размере 5,8% годовых, что соответствует доходности к оферте через 5 лет в размере 5,93% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 4 июня. Техразмещение запланировано на 10 июня.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей на уровне 6,2% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 6,3% годовых. Сбор заявок прошел 4 июня. Дата начала техразмещения - 15 июня.

ООО "РЕСО-Лизинг" планирует провести 9 июня сбор заявок на 3-летние облигации серии Б-П-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,6-7,7% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 7,74-7,85% годовых. Купоны полугодовые. Дата технического размещения будет определена позднее. Ранее компания выходила на долговой рынок в октябре 2019 года, разместив 5-летний выпуск Б-П-07 объемом 5 млрд рублей по ставке купона 8,65% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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