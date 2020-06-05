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05 июня 2020 года 09:34

Цены на нефть завершают в плюсе шестую неделю подряд

Американский фондовый рынок по итогам торгов в четверг показал разнонаправленную динамику. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в пятницу. Нефть Brent дорожает в пятницу, WTI колеблется между ростом и снижением.

Американский фондовый рынок по итогам торгов в четверг показал разнонаправленную динамику, игроки взяли паузу после ралли, наблюдавшегося ранее на этой неделе.

Рынок ищет новые стимулы для роста в отсутствие убедительных данных о том, что перезапуск экономик обеспечит восстановление прибыли компаний, пишет Bloomberg. По данным агентства, инвесторам недостаточно действий Европейского центрального банка (ЕЦБ) и замедления темпов сокращения рабочих мест в США.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро. Таким образом, объем этой программы составит 1,350 трлн евро. Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP в четверг на 500 млрд евро.

Регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями рынка.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения.

ЕЦБ понизил прогнозы для ВВП и инфляции в еврозоне на текущий год. Согласно новым оценкам, экономика региона сократится на 8,7% в 2020 году, а инфляция составит лишь 0,3% на фоне падения стоимости энергоносителей и общего экономического спада. Во втором квартале 2020 года ВВП еврозоны, по оценкам экспертов ЕЦБ, рухнет на 13%.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 30 мая, сократилось на 249 тыс., до 1,877 млн человек.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,126 млн, а не 2,123 млн, как сообщалось прежде, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на 323 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 1,8 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта достигло 42,6 млн.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в апреле 2020 года составил $49,4 млрд по сравнению с пересмотренным мартовским показателем в $42,3 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $49 млрд с предварительно объявленных $44,4 млрд в феврале.

Производительность труда в США в первом квартале снизилась на 0,9%, согласно окончательным данным министерства труда страны.

Предварительные данные указывали на более сильное сокращение - на 2,5%. Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр в сторону еще большего падения - до 2,7%, сообщает Trading Economics.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте увеличилась на 5,1%, а не на 4,8%, как было объявлено ранее. Аналитики ожидали пересмотра до 5%.

Котировки акций eBay Inc. (SPB: EBAY) выросли на 6,3%, после того как крупнейший в мире интернет-аукцион улучшил прогноз финансовых показателей на второй квартал.

Акции Michaels Cos. Inc. подорожали почти на 9%, так как владелец сети магазинов декоративно-прикладного искусства сообщил, что рассчитывает открыть большинство своих торговых точек к концу июня. В то же время компания отчиталась о падении сопоставимых продаж на 27%, что оказалось значительно хуже прогнозов рынка.

Цена бумаг Ciena Corp. (SPB: CIEN) упала на 4,2%, несмотря на то, что прибыль производителя телекоммуникационного оборудования превзошла ожидания аналитиков.

Бумаги Navistar International Corp. подскочили на 12,4%, поскольку производитель грузовиков отчитался о меньшем, чем ожидалось, убытке, а также превысившей прогнозы выручке.

Акции Pliant Therapeutics Inc., которые начали в среду торговаться на Nasdaq под тикером PLRX, прибавили в цене 9,7%. Биофармацевтическая компания в ходе IPO продала 9 млн бумаг против планировавшихся изначально 6 млн по верхней планке объявленного диапазона в $14-16. Таким образом, она привлекла $144 млн.

Капитализация American Airlines взлетела на 41,1%, после того как авиакомпания сообщила, что в июле текущего года планирует выполнять прошлогодний график внутренних полетов на 55%.

Также подорожали бумаги других авиаперевозчиков, включая Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 13,7% и Southwest Airlines - на 5,1%. Американские авиакомпании постепенно увеличивают количество полетов, резко сократившееся ранее из-за пандемии COVID-19.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 11,93 пункта (0,05%) - до 26281,82 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 10,52 пункта (0,34%) и составил 3112,35 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 67,10 пункта (0,69%) - до 9615,81 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в пятницу.

Внимание инвесторов направлено на данные о безработице и числе рабочих мест в США, которые будут опубликованы министерством труда в пятницу в 15:30 мск.

Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют повышение официального уровня безработицы в мае до 19%, хотя некоторые полагают, что безработица могла достичь и 25%, по неофициальным оценкам. Такой уровень станет худшим со времен Великой депрессии.

Число рабочих мест в экономике США в мае, как ожидается, снизилось на 7,25 млн после падения на 20 млн в апреле из-за пандемии COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,4%.

Потребительские расходы в Японии в апреле 2020 года рухнули на 11,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Это максимальное падение с начала ведения статистики в 2001 году. Снижение показателя отмечено по итогам седьмого месяца подряд. Эксперты в среднем прогнозировали падение на 15,4% после снижения на 6% в марте, свидетельствуют данные Trading Economics.

Относительно марта потребительские расходы упали на 6,3%. Эксперты ожидали снижения на 8,7% после уменьшения на 4% месяцем ранее.

Котировки акций инвестиционно-технологической компании SoftBank Group Corp. повышаются на 0,5%. Акции автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. дорожают на 4% и 3,7% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 0,18%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings снижается в ходе торгов в Гонконге на 1,2%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 0,9%.

Акции нефтепроизводителей поднимаются в цене, включая CNOOC - на 0,4% и PetroChina - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi повысился на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дорожают на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,12%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto практически не меняется.

Подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos - на 1,4%, Beach Energy - на 1,5% и Woodside Petroleum - на 0,2%.

Нефть Brent дорожает в пятницу, WTI колеблется между ростом и снижением.

Цены обоих сортов нефти завершают ростом шестую неделю подряд, на сигналах о готовности крупнейших нефтедобывающих стран продлить сокращение добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $40,12 за баррель, что на $0,13 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,2 (0,5%), до $39,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,02 (0,05%) - до $37,39 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена этих контрактов увеличилась на $0,12 (0,3%), до $37,41 за баррель.

С начала этой недели цены как Brent, так и WTI, выросли на 6%.

В минувшую среду "Интерфакс" сообщил, что Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация. По словам источника в одной из делегаций, соглашение может развалиться, если другие страны-участники сделки не будут исполнять свои обязательства.

Другой источник сообщал ранее "Интерфаксу", что хуже всех исполняют сделку ОПЕК Ирак и Нигерия.

Тем временем, по данным Kpler, отслеживающей перемещение сырьевых грузов, страны ОПЕК+ сократили добычу нефти в мае примерно на 8,6 млн баррелей в сутки (б/с), выполнив, таким образом, условия апрельского соглашения на 89%. Для 100% выполнения сделки им необходимо уменьшить добычу еще на 1,1 млн б/с до конца июня.

По данным агентства Reuters, министерская встреча ОПЕК и ОПЕК+ пройдет в субботу, 6 июня.

"С учетом того, что предложение на нефтяном рынке по-прежнему превышает спрос, у стран ОПЕК+ остается мощный стимул для того, чтобы перестраховаться и избежать риска подрыва процесса ребалансировки рынка до момента восстановления спроса", - цитирует MarketWatch вице-президента Acadian Asset management Майкла Поникевича.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заседание технического комитета ОПЕК+ перенесено с 5 июня на 17 июня, а заседание министерского мониторингового комитата ОПЕК+ - с 8 на 18 июня.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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