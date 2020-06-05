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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Факторы играют в пятницу утром в пользу возобновления роста рубля - "Алор Брокер"
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05 июня 2020 года 09:32

Факторы играют в пятницу утром в пользу возобновления роста рубля - "Алор Брокер"

Все факторы играют в пятницу утром в пользу возобновления роста рубля, сообщается в комментарии "Алор Брокер": увеличение инвестиционного оптимизма, выражающегося в подъеме американских фьючерсов, подорожавшая нефть, а также продолжающийся снижаться к основным валютам доллар.

"Скорее всего, с утра мы увидим рост курса рубля на 30, а то и 50 копеек, но складывается ощущение, что крупные участники валютного рынка уже не готовы вкладываться в рубль. "Фактор пятницы" также будет способствовать покупке твердой валюты, особенно ближе к "занавесу" торгов. По-прежнему сильной поддержкой по паре доллар/рубль выступает отметка 68, но мы даже не ждем, что в пятницу она будет протестирована", - отмечает аналитик Алексей Антонов.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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