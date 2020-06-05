Нефтяные котировки, вероятно, останутся в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения - БКС

Фьючерсы на Brent завершили торги в четверг чуть ниже $40 за баррель и в пятницу с утра остаются примерно на тех же уровнях. До принятия решения ОПЕК+ котировки могут оставаться в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения, при этом в пятницу спекулянты могут фиксировать прибыль по длинным позициям, избегая рисков переноса через выходные, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.