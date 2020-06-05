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Главная / Мнения аналитиков / Нефтяные котировки, вероятно, останутся в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения - БКС
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05 июня 2020 года 09:23
Нефтяные котировки, вероятно, останутся в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения - БКС
Фьючерсы на Brent завершили торги в четверг чуть ниже $40 за баррель и в пятницу с утра остаются примерно на тех же уровнях. До принятия решения ОПЕК+ котировки могут оставаться в "боковом" диапазоне с небольшим уклоном в сторону снижения, при этом в пятницу спекулянты могут фиксировать прибыль по длинным позициям, избегая рисков переноса через выходные, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
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05 июня 2020 года 13:23
Julius Baer по-прежнему ожидает, что в ближайшие месяцы реализация идеи создания фондов восстановления, предложенной Еврокомиссией, будет сталкиваться с затруднениями, и поэтому придерживается 3-месячного прогноза на уровне 1,08 EUR/USD, говорится в комментарии банка. "Как и ожидалось, Совет... читать дальше
.05 июня 2020 года 12:54
Внешний фон в пятницу остается неоднозначным, но вернувшаяся к росту нефть может поддержать котировки суверенных бумаг, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Перенос встречи участников ОПЕК хоть и несильно обвалил нефтяные котировки, но заметно поубавил оптимизм инвесторов, вкладывающих... читать дальше
.05 июня 2020 года 12:32
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) на 11% - до 0,83 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Ожидаемая общая доходность акций компании на 12 месяцев, по оценкам экспертов,... читать дальше
.05 июня 2020 года 12:17
Снижение ставки на 1 п.п. не позволило бы ЦБ РФ сравниться по мягкости ДКП с центробанками большинства EM - АКРА
Снижение ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт (п.п.) все равно не позволило бы Банку России сравняться по мягкости денежно-кредитной политики (ДКП) с центральными банками большинства развивающихся стран, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). В... читать дальше
.05 июня 2020 года 12:02
Акции "РусГидро" выросли с начала года почти на 30% от многолетних минимумов, долгосрочный потенциал не ограничивается текущими уровнями, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". На взгляд аналитика инвесткомпании Наталии Малых, акции "РусГидро" остаются самой интересной идеей в генерации в этом году... читать дальше
.05 июня 2020 года 11:46
вропейская валюта получает довольно серьезную поддержку благодаря решению ЕЦБ в четверг, по результатам которого регулятор увеличил объем покупки финансовых активов на 600 млрд евро и продлил действие этой программы как минимум до июня 2021 года. В моменте евро торгуется выше отметки 1,135,... читать дальше
.05 июня 2020 года 11:32
Москва. 5 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу возобновил рост вслед за мировыми фондовыми площадками и раллирующей нефтью в ожидании пролонгации сделки ОПЕК+; подскочили на 2% акции "НОВАТЭКа" на новостях о продлении программы выкупа акций (buyback) на год. читать дальше
.05 июня 2020 года 11:29
Аналитики Росбанка по итогам двух предстоящих последовательных заседаний ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 бп, говорится в комментарии банка. "Доходности в сегменте госдолга в четверг прибавили 7-9 бп вдоль кривой, отразив, с одной стороны, волнение на валютном рынке в первой... читать дальше
.05 июня 2020 года 10:58
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "ФСК ЕЭС" и повышает целевую цену, отмечая, что история роста дивидендов продолжится, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы ожидаем, что история роста дивидендов продолжится. Наш прогнозный DPS 2020П - 0,0185 руб. При доходности... читать дальше
.05 июня 2020 года 10:36
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвесторы возвращаются на развивающиеся рынки (EM) по мере того, как опасения относительно COVID-19 отходят на задний план, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на... читать дальше
.05 июня 2020 года 10:24
Москва. 5 июня. Доллар и евро заметно падают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль активно растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью. читать дальше
.05 июня 2020 года 10:19
Аналитики Промсвязьбанка считают, что с учетом возможностей снижения ключевой ставки доходность 10-летних ОФЗ сохраняет потенциал снижения до 5,3-5,4% годовых, говорится в комментарии. Коррекция на рынке рублевых облигаций в четверг продолжилась. Доходность ОФЗ срочностью 3-10 лет выросла на 4-8... читать дальше
.05 июня 2020 года 10:04
нвесторы возвращаются на развивающиеся рынки (EM) по мере того, как опасения относительно COVID-19 отходят на задний план, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех... читать дальше
.05 июня 2020 года 10:00
По мнению аналитиков, рынок акций в начале торгов пятницы подрастет на благоприятном внешнем фоне, индекс Мосбиржи попытается вернуться в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов. читать дальше
.05 июня 2020 года 09:56
нешняя конъюнктуры и восстановление нефтяных котировок в пятницу позволят индексу Мосбиржи отыграть часть потерь четверга, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Роман Антонов ожидает попыток возвращения индекса в верхнюю часть диапазона 2750-2800 пунктов. читать дальше
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