Рынок акций в пятницу попытается отскочить после избыточных распродаж - "Алор Брокер"

Рынок акций попытается отскочить после избыточных распродаж, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Индекс Мосбиржи вновь спустился в привычный для последнего времени "боковик" с границами 2700-2800 пунктов, где и останется в пятницу. Утром российский рынок акций подрастет на благоприятном внешнем фоне: американские фьючерсы прибавляют около 0,6%, выше 40 долларов за баррель торгуется нефть.

"Кроме того, в четверг все-таки наш рынок был избыточно распродан, поэтому ждем отскока. Однако под вечер вполне логичным будет желание части инвесторов сократить позиции в акциях накануне выходных", - отмечает аналитик Алексей Антонов.