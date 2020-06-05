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Почти половина российских потребителей негативно оценивает будущее из-за COVID-19, говорится в обзоре The Boston Consulting Group (BCG) исследовательского холдинга "Ромир", просвещенного анализу потребительских настроений. В то же время майский...
 
05 июня 2020 года 09:01

Настроения потребителей в РФ улучшились, но почти половина по-прежнему негативно оценивает будущее из-за COVID-19 - опрос BCG

Почти половина российских потребителей негативно оценивает будущее из-за COVID-19, говорится в обзоре The Boston Consulting Group (BCG) исследовательского холдинга "Ромир", просвещенного анализу потребительских настроений.

В то же время майский опрос показал, что уровень тревожности потребителей в России сократился: число респондентов, считающих, что худшее еще впереди, снизилось относительно данных апреля на 18 процентных пунктов - до 47%. Потребительские тренды во многом формируются на ожиданиях падения собственных доходов и повышения цен. Эти факторы как значительные респонденты обозначили в таких категориях как продовольственные товары, товары длительного пользования, развлечения и отдых.

При этом критериями возвращения к привычной жизни участники опроса назвали сильное сокращение количества новых заболеваний и доступность вакцины: 55% опрошенных будут считать, что ситуация находится под контролем, только когда в России перестанут появляться новые случаи COVID-19, 47% - когда появится вакцина.

Между тем, по данным опроса, люди опасаются лично обращаться в медицинские учреждения даже при проявлении симптомов COVID-19: 41% респондентов попробует проконсультироваться по телефону, а 17% вовсе предпочтут самолечение.

Более того, среди российских потребителей растут опасения относительно трудоустройства и финансового состояния. С точки зрения спроса сильнее всего, как и ожидалось, пострадали категории, относящиеся к индустрии досуга, развлечений и путешествий.

В целом в России потребители снижают траты более активно, чем на других развивающихся рынках. Стремление тратить меньше в половине случаев объясняется двумя ключевыми причинами - снижением дохода и наличием ранее заготовленных запасов. Увеличение затрат среди некоторых потребителей связано преимущественно с ожидаемым повышением цен и стремлением накопить запасы.

"Наше исследование показало, что люди утомлены карантином и мечтают вернуться к обычной жизни - уже в ближайшие месяцы потребители намерены постепенно возвращать свои расходы на обычный уровень. По мере снятия ограничений более половины опрошенных планируют вернуться к докризисному уровню трат в таких категориях как продукты питания, одежда и обувь, а также косметика", - отметил управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов.

По его мнению, интересно наблюдать микс новых и докризисных привычек. "Так, после снятия карантина люди хотят продолжить готовить дома, проводить время с семьей, а также гулять, заниматься спортом и ходить в гости. Из новых трендов особо хочется выделить продажи через онлайн-каналы - они явно будут иметь успех и после пандемии", - подчеркнул Котов.

"Если говорить о категориях населения, на которые стоит ориентироваться, впервые за долгое время наиболее перспективными с точки зрения увеличения потребления в настоящее время выступают люди от 45 до 60 лет. С точки зрения банков, наиболее вероятно, что спрос на кредиты восстановится в первую очередь на автомобили, здесь заинтересованность обозначили 23% респондентов. При этом 84% россиян отметили, что ситуация пока не отразилась на их благосостоянии или у них просто нет сберегательного счета, в то время как 6% в Москве и 4% по России даже заявили о росте накоплений", - добавил эксперт.

Как считает президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милёхин, текущий кризис аналогов не имеет. "Это не просто экономический или социальный кризис, но кризис цивилизационный, кризис смысловой", - полагает он.

Опрос показал, что в настоящее время происходит переоценка ценностей и привычных паттернов потребления, которые складывались у нескольких поколений годами, наблюдаются как никогда быстрые трансформации.

"В онлайн-торговле вообще произошла "революция". Говоря об индивидуальном потребительском поведении, очевидно, что россияне чрезвычайно адаптивны. Мы пережили в трех поколениях такое количество потрясений, а за последние 20 лет какие только кризисы не переживали, что и с этим наши потребители и бизнес определенно смогут справиться, несмотря на явную тенденцию общей апатии в потребительских настроениях, связанную с усталостью от ограничительных мер. По большому счету, "с надеждой" смотрят все", - полагает Милёхин.

По оценкам партнера в московском офисе BCG Максима Бахтина, в сложившихся этих условиях выигрывают маркетплейсы. "Стремясь минимизировать контакт с другими людьми, потребители предпочитают покупать все в одном месте и экономить на стоимости доставки. Также люди рассчитывают, что агрегаторы смогут обеспечить для них наилучшую цену за счет различных промоакций и скидок", - отмечает он.

"Если в апреле шла "компенсация" после социальной паники, то сейчас идет оптимизация потребления и поведения, некая рационализация отношения, стремление восстановить свой прежний уровень доходов и переживания о кризисе, а не страх вируса. Уже сейчас мы видим, что такие понятия, как социальная дистанция и избегание общественных мест, онлайн-медицина, бесконтактная доставка и чистота, прочно войдут в новые стандарты потребления, а часть покупок все равно так и останется в e-commerce. В целом в России потребители сокращают свои расходы больше, чем на других развивающихся рынках", - прокомментировала результаты опроса исполнительный директор исследовательского холдинга "Ромир" Инна Караева.

Для исследования настроений российских потребителей было опрошено около 1200 человек по всей России из различных социальных и демографических групп, с углубленным исследованием по Москве.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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