Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску

Москва. 4 июня. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно снижается к бивалютной корзине на фоне общемирового уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и умеренно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 69,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 62,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,42 руб./EUR1, подорожав на 1,26 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 91,19 копейки - до 73,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно снижается к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая негативные сигналы с внешних рынков, уменьшение спроса на рублевые активы и дешевеющую нефть.

Министры ОПЕК+ все еще обсуждают возможность встречи в ближайшие дни, которая может изменить планы по добыче нефти в июле. Условием является полное исполнение обязательств по сокращению добычи всеми участниками сделки либо обещания компенсировать объемы в будущем, говорят источники "Интерфакса". В противном случае речь может идти о развале сделки.

Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность продления ограничений по добыче, действующих в июне, еще на один-два месяца, но требуют полного исполнения сделки всеми ее участниками.

По информации "Интерфакса", хуже всех сделку исполняли Ирак и Нигерия. Ирак не исполнил свои обязательства ни разу за время действия сделки, постоянно обещая сократить добычу на столько, на сколько нужно. Если раньше обходились обещаниями, то теперь, говорят источники, речь идет, вероятно, о письменных обязательствах по исполнению или обещаниях компенсировать в будущем.

Министр энергетики Нигерии Тимипре Силва недавно заявил, что в мае страна снизила добычу нефти до 1,613 млн баррелей в сутки, что на 216 тыс. баррелей в сутки меньше по сравнению с базой отсчета для сделки ОПЕК+. Таким образом, сказал он, сделка исполнена на 52%.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак в четверг сообщил "Интерфаксу", что нефтяной рынок начинает восстанавливаться, в мае дисбаланс сократился уже до 7 млн баррелей в сутки благодаря сделке ОПЕК+ и органическому падению нефтедобычи в других странах, в июне рынок выйдет в баланс, а в июле уже возможен дефицит 3-5 млн баррелей в сутки в зависимости от параметров сделки ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,8% - $39,47 баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,39% - до $36,77 за баррель.

Спрос на рубль снизился также в связи с негативной динамикой российских фондовых индексов, следовавших за акциями "Норникеля" (MOEX: GMKN), которые стали лидерами падения по итогам дня. 29 мая на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По данным Росприроднадзора, толщина поверхностного слоя нефтепродуктов достигает 20 см.

"РусАл" (MOEX: RUAL), один из крупнейших акционеров "Норильского никеля", заявил о "чрезвычайной обеспокоенности" ситуацией, сложившейся на ТЭЦ-3, и настаивает на серьезном расследовании причин произошедшего для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Экологический ущерб водным объектам на Таймыре от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, по оценкам экспертов "Гринпис России", может превысить 6 млрд рублей.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро. Таким образом, объем этой программы составит 1,350 трлн евро. Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP в четверг на 500 млрд евро.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения.

ЕЦБ понизил прогнозы для ВВП и инфляции в еврозоне на текущий год. Согласно новым оценкам, экономика региона сократится на 8,7% в 2020 году, а инфляция составит лишь 0,3% на фоне падения стоимости энергоносителей и общего экономического спада. Во втором квартале 2020 года ВВП еврозоны, по оценкам экспертов ЕЦБ, рухнет на 13%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, давление на рубль на торгах четверга оказывает снижение цен на нефть, корректирующихся вниз от достигнутых ранее значений свыше $40 за баррель Brent. "Это оказывает ожидаемое давление на рубль. Из внешних событий стоит обратить внимание на предложенный ЕЦБ дополнительный пакет стимулов, который может улучшить настроения в еврозоне и способствует укреплению евро. Внутренняя повестка разворачивается вокруг ситуации с разливом нефти в Норильске. Оценки от ущерба разнятся, но уже очевидно, что это катастрофа крупного масштаба. На этом фоне акции ГМК "Норникель" потеряли в цене более 8%, задав негативный тон всему российскому рынку. Национальная валюта существенно слабеет на этом фоне по отношению к доллару США и евро", - подчеркивает Капитанов.

"Итоги заседания ЕЦБ поддержали евро, индекс доллара к корзине основных мировых валют демонстрировал во второй половине дня серьезное снижение благодаря заметному росту курса евро в корзине. Подобная ситуация в виде укрепления евро на Forex и снижения индекса доллара отражалась на российском рынке в виде гораздо меньших потерь рубля к доллару, чем к евро, несмотря на общее неприятие риска на рынках emerging markets. Курс евро в паре с долларом укреплялся к окончанию рабочего дня более чем на 1% и был близок к отметке в 1,14. Рост курса евро на Forex начался после итогов заседания ЕЦБ. Европейский регулятор оставил неизменными все ключевые ставки, но расширил экстренную программу выкупа активов (PEPP) сразу на 600 млрд евро (до 1,35 трлн евро) вместо ожидавшихся участниками рынка 500 млрд евро. При этом регулятор пообещал осуществлять выкуп активов до конца июня 2021 года и реинвестировать поступления от погашений до конца 2022 года", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 июня на 67,38 копейки, до 69,0151 руб./$1, и увеличил курс евро на 70,02 копейки, до 77,3245 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 60,01 копейки по отношению к среде и составил 69,1364 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 65,63 копейки и составил 69,1905 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 912,327 млн, из которых $744,593 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 167,734 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 61,69 копейки, до 77,3651 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 85,67 копейки и составил 77,6713 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR819,82 млн, из которых EUR163,979 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR655,841 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 2 июня продал валюту на 11,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 11,2 млрд рублей.

ЦБ РФ 29 и 28 мая продавал валюту на 11,3 млрд рублей в день. 27 мая ЦБ РФ продал валюту на 11,4 млрд рублей, продажа валюты за первые два дня минувшей недели составила 22,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на последней неделе мая ЦБ РФ продал валюту на 56,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая подросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,59% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 5,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев отступили на 2 б.п. - до 5,66%, 5,62% и 5,61% годовых.