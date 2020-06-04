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04 июня 2020 года 19:00
Цены локально "перегретых" евробондов РФ слегка скорректировались вниз в четверг вслед за нефтью
Москва. 4 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка скорректировались вниз вследствие как локальной "перекупленности", так и негативной динамики мировых цен на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию среды на 50 базисных пунктов и составила 115,88% от номинала, что соответствует доходности 1,935% годовых (рост на 14 базисных пунктов к предыдущему дню). Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 102,6% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 0,195% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 13,5 пункта и составил 174 базисных пункта. Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 59 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 144,05% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 3,18% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 50 базисных пунктов, опустившись до 138,49% от номинала (доходность выросла также на 2,5 пункта и составила 3,17% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 27 базисных пунктов - до 114,54% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 2,14% годовых), евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 18 базисных пунктов, до 110,78% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта - до 1,49% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 80 базисных пунктов, подешевев до 136,65% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 3,21% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 22 базисных пункта, до 113,05% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 2,24% годовых). "Сегодня на рынке российских еврооблигаций доминировали негативные настроения, что привело к росту процентных ставок практически по всей длине кривой доходности, в частности, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла на 3 базисных пункта, до 2,35% годовых. В целом конъюнктура сегмента суверенных долговых бумаг развивающихся стран в четверг неоднородная, при этом российские бумаги демонстрируют динамику хуже рынка. С одной стороны, этому способствуют развернувшиеся вниз мировые цены на нефть, негативно повлиявшие также на динамику рубля и российских акций, а с другой стороны на рынок давит накопившаяся "перекупленность" отечественных бумаг, ранее выступавших в качестве лидеров роста среди облигаций emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг на фоне обсуждений перед предстоящей встречей ОПЕК+, которая, как сообщалось ранее, могла быть перенесена на более ранний срок. Как сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки. По информации агентства, Москва и Эр-Рияд настаивают на том, чтобы страны, которым не удалось выполнить свои обязательства, включая Ирак, компенсировали несоблюдение квот еще большим сокращением добычи. Пока встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ - на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.
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