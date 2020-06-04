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04 июня 2020 года 18:48
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы возобновления экономического роста начиная с третьего квартала - Julius Baer
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы V-образного восстановления и возобновления экономического роста начиная с третьего квартала текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "Майские индексы деловой активности PMI по сфере услуг подтвердили, что открытие экономик после смягчения карантинных мер привело к началу восстановления и в секторе услуг, который больше других пострадал от мер по сдерживанию коронавируса, отмечает экономист банка Дэвид Мейер. - Несмотря на то, что уровни индексов по-прежнему находятся в зоне рецессии, они поддерживают прогнозы продолжения V-образного восстановления экономики в течение следующих нескольких кварталов при поддержке центральных банков и налогово-бюджетных мер. Перспективы очередного спада в случае второй волны пандемии выглядят менее глубокими, однако развитым экономикам удастся восстановить докризисные уровни ВВП не раньше следующего года". Свежие индексы PMI по сектору услуг, по мнению аналитика Julius Baer, подтверждают, что падение темпов экономического роста в мае прошло дно, как и индексы PMI по производственному сектору, опубликованные в понедельник. Несмотря на то, что данные по сфере услуг доступны по меньшему количеству стран, чем производственные индексы, все они показывают рост по сравнению с рекордно низкими уровнями активности, отмеченными в апреле. "Самое большое абсолютное восстановление уровней PMI было отмечено в Европе, где самый тяжелый этап пандемии уже завершился, - указывает Д. Мейер. - Удивительно, что и в Латинской Америке, где пандемия находится в самом разгаре, снижение активности стабилизировалось. Очевидно, что экономики перезапустились благодаря ослаблению мер по сдерживанию коронавируса, которые затронули в основном сектор услуг, включая гостиничный и ресторанный бизнес, сферы досуга и развлечений и розничную торговлю. Таким образом, темпы спада в мировой экономике, вероятно, достигли дна уже в апреле. Тем не менее, в мае глобальная экономика, за исключением Китая, все еще сокращается". По мнению эксперта Julius Baer, опубликованные данные поддерживают прогнозы V-образного восстановления и возобновления экономического роста начиная с третьего квартала текущего года. Активные действия центральных банков и обширное налогово-бюджетное стимулирование, продолжающееся до сих пор, должны оказаться достаточными для поддержки поквартального роста до конца года. "Тем не менее, большинству стран потребуется больше времени для возвращения ВВП к докризисным уровням. Очевидно, что восстановление сейчас все еще находится на ранней стадии и подвержено рискам. Однако, даже в случае второй волны пандемии мы полагаем, что экономики стран мира будут лучше к ней подготовлены, а полученный опыт поможет более точечно реализовывать карантинные меры. Это снижает риск того, что вторая волна пандемии приведет к параличу экономики", - заключает Дэвид Мейер.
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04 июня 2020 года 19:53
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