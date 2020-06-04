"БКС Глобал Маркетс" снизил рейтинг акций и DR Роснефти, Газпрома и Газпром нефти до "держать"

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева.

По итогам переоценки и с учетом текущей динамики котировок для акций и DR ПАО "Роснефть" (MOEX: ROSN), ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

Для остальных бумаг рекомендации остались без изменения.

Для обыкновенных акций и DR на обыкновенные акции ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) и ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN), а также для привилегированных акций "Татнефти" и ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF), была подтверждена рекомендация "держать".

Для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), а также для DR на обыкновенные акции этой компании, была оставлена рекомендация "продавать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 6,5 (текущая цена - 6,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 6,2 (текущая цена - 5,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 83,0 (текущая цена - 80,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 170,0 (текущая цена - 156,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 30,0 (текущая цена - 25,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 4,6 (текущая цена - 5,8), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть - 55,0 (текущая цена - 49,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для "префов"; цены в рублях) - 620,0 (текущая цена - 538,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Транснефть (для "префов"; цены в рублях) - 165000,0 (текущая цена - 137950,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для "префов"; цены в рублях) - 38,0 (текущая цена - 35,2), рекомендация - продавать.