Рынок акций РФ по большей части израсходовал среднесрочный потенциал роста - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 3 июня 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Как отмечают эксперты, оптимистичный настрой розничных инвесторов при поддержке притоков в фонды ETF обеспечил сильное ралли на рынке, при этом институционалы выступили умеренным продавцами.

"Средний объем длинных позиций среди самых ликвидных бумаг на "Московской бирже" подскочил на 3,5% по итогам недели, завершившейся в среду. Короткие позиции сократились на 4% - никто не делает ставки на падение на очень сильном рынке. Эйфория розничных инвесторов вернулась к максимумам, зафиксированным в середине апреля после просадки из-за COVID-19. (. . .) Потоки институционных инвесторов, наконец, стали умеренно негативными: в последние дни продажи на четверть преобладали. Институционалы выступили единственными продавцами среди основных категорий инвесторов в условиях наблюдаемого ралли. В результате рынок по большей части израсходовал потенциал роста к нашему целевому уровню РТС на 12 месяцев на уровне 1330 пунктов", - пишут аналитики.

По их мнению, фундаментально соотношение риск/доходность у российских акций выглядит наименее привлекательно с марта - в среднесрочной перспективе следует ожидать низких доходностей.

Чистые притоки в фонды ETF, ориентированные на Россию, продолжились вторую неделю подряд и составили за период с 28 мая по 3 июня $23 млн. Оттоки из GEM ETF сходят на нет, что более важно для рынков EM (развивающиеся рынки) в целом.

"Негативная динамика наблюдалась в течение девятнадцати недель с момента первой серьезной вспышки коронавируса в Китае 20 января. Потоки еще не вернулись на положительную территорию, но импульс изменился, что может воодушевить спекулятивных инвесторов и служит еще одним подтверждением, что глобальные игроки не хотят активно ставить на дальнейшее ухудшение динамики EM относительно более успешных аналогов среди развитых рынков", - говорится в отчете инвестбанка.