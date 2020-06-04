БКС открыл новую торговую идею в рамках pair trade: "Лонг в GDR Х5 против GDR Магнита"

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR Х5 против GDR "Магнита", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

Аналитики открыли данную торговую идею на фоне недавней опережающей динамики котировок GDR "Магнита", которые теперь торгуются с премией к GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) Group.

"Мы ожидаем коррекцию в паре на 10-15% до конца августа, поскольку считаем, что "Магнит" (MOEX: MGNT) не сможет существенно опередить X5 по итогам II квартала 2020 года", - пишут они.