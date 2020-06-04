Атон снизил рейтинг акций Сбербанка до "нейтрально", начал анализ МКБ с рейтингом "нейтрально" для его бумаг

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Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) российского финансового сектора, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Михаила Ганелина и Анны Бежанишвили.

По итогам переоценки для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) рейтинг был понижен с "выше рынка" до "нейтрально". Для акций ВТБ (MOEX: VTBR) был подтвержден рейтинг "нейтрально", а для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) и GDR TCS Group Holding (SPB: TCS) - "выше рынка".

Кроме того, эксперты начали аналитическое освещение Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (МКБ) с рейтингом "нейтрально" для его бумаг.

"Мы все сегодня живем в необычное время. Мир столкнулся с тяжелейшим за последние десятилетия финансовым кризисом - судя по всему, сравнимым с кризисом 2008-2009 годов. По прогнозам ЦБ, ВВП РФ в 2020 году, скорее всего, сократится на 4-6% год к году (по сравнению с -7,8% в 2009 году), что окажет серьезное негативное воздействие на российский банковский сектор - в частности, чистая прибыль банков, вероятно, упадет на 25-80% год к году. Несмотря на это акции банков сохраняют удивительную в контексте столь драматических событий устойчивость, упав лишь на 25-30% год к году против падения на 40% у их европейских и американских аналогов; по сравнению с прошлыми кризисами снижение также весьма умеренное", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что крупнейшие российские банки в целом хорошо подготовлены к текущему кризису: они хорошо капитализированы, имеют диверсифицированные источники дохода, а качество их активов улучшилось по сравнению с кризисными 2014-2015 годами. При этом аналитики полагают, что на фоне падающих доходов банки, по всей вероятности, снизят дивиденды за 2020 год. "Для того, чтобы восстановить свою прибыль на докризисном уровне, банкам может потребоваться несколько лет. С учетом весьма умеренной коррекции с пика в начале года и сильного роста в последние недели в целом акции банков, на наш взгляд, не выглядят недооцененными. Поэтому мы не видим существенных драйверов роста в акциях российских банков в ближайшей перспективе", - пишут эксперты инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что чистый комиссионный доход является важным драйвером чистой прибыли банков - за последние 5 лет (2014-2019 годы) его среднегодовые темпы роста составили 10% у ВТБ, 40% у TCS Group и 15% у Сбербанка.

"Комиссии банков поддерживаются растущими объемами транзакций, развитием эквайринговых услуг, страховыми операциями, управлением активами и брокерскими сборами. В этом году падение объемов транзакций, комиссий за эквайринг и сокращение страховых операций в конечном итоге замедлят рост комиссий в банках до 0-10%. Единственными сегментами, где мы прогнозируем значительное ускорение роста комиссий, являются брокерские услуги (особенно существенные у TCS Group) и управление активами (Сбербанк, ВТБ). Мы ожидаем, что после 2020 года рост комиссионных доходов восстановится до высоких двузначных показателей. В течение следующих двух-трех лет банки будут стремиться получать около 30% общей выручки от комиссий и непрофильных видов деятельности, в частности, трейдинга. Тем не менее, по-настоящему банки мечтают в долгосрочной перспективе получать не менее 40% общего дохода от комиссий и непроцентных доходов, как большинство европейских банков. Мы считаем, что для достижения этого уровня публичным банкам может потребоваться не менее пяти-семи лет. Драйверы остаются теми же: развитие услуг страхования, управление активами и брокерские услуги", - говорится в материалах "Атона".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Сбербанк - 250 (текущая цена - 217,5), рейтинг - нейтрально;

Прогнозная цена Сбербанк ("преф") - 220 (текущая цена - 197,2), рейтинг - нейтрально;

Прогнозная цена ВТБ - 0,045 (текущая цена - 0,04), рейтинг - нейтрально;

Прогнозная цена TCS Group (для GDR, цены в долларах США) - 22 (текущая цена - 18,12), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена Московская биржа - 140 (текущая цена - 117,5), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена МКБ - 5,6 (текущая цена - 5,4), рейтинг - нейтрально.