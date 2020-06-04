Атон снизил рейтинг акций Сбербанка до "нейтрально", начал анализ МКБ с рейтингом "нейтрально" для его бумаг

Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) российского финансового сектора, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Михаила Ганелина и Анны Бежанишвили.

По итогам переоценки для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) рейтинг был понижен с "выше рынка" до "нейтрально". Для акций ВТБ (MOEX: VTBR) был подтвержден рейтинг "нейтрально", а для акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) и GDR TCS Group Holding (SPB: TCS) - "выше рынка".

Кроме того, эксперты начали аналитическое освещение Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (МКБ) с рейтингом "нейтрально" для его бумаг.