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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаемые данные по рынку США могут поддержать фондовые индексы РФ - ИК "Фридом Финанс"
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04 июня 2020 года 15:14
Ожидаемые данные по рынку США могут поддержать фондовые индексы РФ - ИК "Фридом Финанс"
Глобальные индексы сегодня преимущественно в красной зоне, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Инвесторы начали выходить из активов перед двумя значимыми событиями: объявлением ЕЦБ о новых мерах поддержки экономики и публикацией в США данных о недельных заявках на пособие по безработице. Существенного негатива нет, ситуация похожа на нормальную коррекцию. Нефть тоже попала в небольшую просадку. Баррель марки Brent в течение сессии снижался до $39,04. По мнению эксперта ИК Валерия Емельянова, на котировки давят разногласия между Россией и Саудовской Аравией. Страны договорились продлить до августа базовое соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей, но не смогли согласовать ранее анонсированное более сильное снижение. "Данные о падении недельных запасов нефти в США на 2 млн были отыграны ранее. В отсутствие свежих драйверов мы закладываем нефть до конца недели не выше $40,5. Сегодня падение может составить до $38,2", - отмечает аналитик ИК. Помимо коррекции на внешних площадках, на российский рынок давит новость о подготовке новых санкций против проекта "Северный поток-2". РТС теряет почти 3%. Индекс опустился в диапазон 1260-1270 пунктов к отметкам начала этой недели. Если падающий тренд сохранится, рынок может сегодня уйти к 1230 пунктам, полагает В. Емельянов. Индекс Мосбиржи в минусе на 2%, заняв диапазон 2770-2780 пунктов, что тоже возвращает его к уровням начала недели. "Локальным пределом снижения может стать 2750 пунктов, затем возможен небольшой отскок к текущим уровням. К вечеру не исключен более сильный разворот вверх, если данные по рынку США окажутся существенно лучше ожиданий", - полагает эксперт ИК "Фридом Финанс".
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04 июня 2020 года 19:53
Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску
Москва. 4 июня. Доллар и евро уверенно повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно снижается к бивалютной корзине на фоне общемирового уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и умеренно дешевеющей нефти. читать дальше
.04 июня 2020 года 19:28
Рынок акций РФ просел в рамках коррекции во главе с "Норникелем", вырос "Мечел" на новостях о цене выкупа
Москва. 4 июня. Рынок акций РФ в четверг просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками на фоне приостановки общемирового ралли; лидерами отката выступили акции "Норникеля" из-за последствий аварии на ТЭЦ-3, а фаворитами дня стали акции АФК "Система" и взлетевшие бумаги "Мечела" на новостях о выкупе бумаг с премией к рынку. читать дальше
.04 июня 2020 года 19:27
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева. По итогам переоценки и с учетом текущей динамики котировок для акций и DR ПАО "Роснефть"... читать дальше
.04 июня 2020 года 19:06
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $32,6 до $19,8 за штуку, следует из аналитических материалов инвесткомпании. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. По данным... читать дальше
.04 июня 2020 года 19:01
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 3 июня 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают... читать дальше
.04 июня 2020 года 19:00
Москва. 4 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка скорректировались вниз вследствие как локальной "перекупленности", так и негативной динамики мировых цен на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.04 июня 2020 года 18:48
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы возобновления экономического роста начиная с третьего квартала - Julius Baer
Индексы деловой активности PMI за май поддерживают прогнозы V-образного восстановления и возобновления экономического роста начиная с третьего квартала текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "Майские индексы деловой активности PMI по сфере услуг подтвердили, что открытие экономик... читать дальше
.04 июня 2020 года 18:38
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,79 рубля до 0,87 рубля за штуку, в основном благодаря включению в модель оценки компании нового прогноза менеджмента "РусГидро" по capex на 2020-2025 годы (который оказался ниже... читать дальше
.04 июня 2020 года 18:00
(добавлен текст после 3-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR Х5 против GDR "Магнита", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Аналитики открыли данную торговую идею на фоне... читать дальше
.04 июня 2020 года 17:37
Финансовые рынки посылают сигналы, что самая тяжелая фаза коронакризиса уже пройдена, в результате чего золото сталкивается с встречным ветром, говорится в комментарии Julius Baer. Недавняя динамика цен подтверждает мнение экспертов банка о том, что короткая и глубокая рецессия полностью учтена в... читать дальше
.04 июня 2020 года 17:01
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR Х5 против GDR "Магнита", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Аналитики открыли данную торговую идею на фоне недавней опережающей динамики... читать дальше
.04 июня 2020 года 16:44
ФРС в какой-то момент придется прекратить вливания ликвидности, что для рынков акций может оказаться серьезной проблемой - "ВТБ Капитал"
Федрезерву в какой-то момент придется прекратить бесконечные вливания ликвидности и перестать выкупать все возрастающие объемы размещаемого Минфином США долга, что для рынков акций, ставших слишком зависимыми от ликвидности ФРС, может оказаться серьезной проблемой, говорится в обзоре "ВТБ... читать дальше
.04 июня 2020 года 16:07
Атон снизил рейтинг акций Сбербанка до "нейтрально", начал анализ МКБ с рейтингом "нейтрально" для его бумаг
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) российского финансового сектора, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Михаила Ганелина и Анны Бежанишвили. По итогам переоценки для... читать дальше
.04 июня 2020 года 15:41
Атон снизил рейтинг акций Сбербанка до "нейтрально", начал анализ МКБ с рейтингом "нейтрально" для его бумаг
Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) российского финансового сектора, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Михаила Ганелина и Анны Бежанишвили. По итогам переоценки для обыкновенных и привилегированных акций... читать дальше
.04 июня 2020 года 14:43
Фондовому рынку США нужна пауза для технической коррекции, но в дальнейшем рост продолжится, говорится в комментарии ITI Capital. Основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию среды в "плюсе", рынок США восстановился на 95% (до февральского максимума, то есть до докризисного уровня).... читать дальше
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