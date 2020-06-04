Тренд на укрепление российской валюты пока сохраняется - МКБ

Тренд на укрепление российской валюты пока сохраняется на фоне ослабления американского доллара по отношению к большинству мировых валют, говорится в комментарии Московского кредитного банка.

Основными факторами укрепления рубля в последние недели были повышенный "аппетит" к риску на мировых рынках, растущие нефтяные котировки и глобальный спад эпидемии, указывает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Кроме этого, отмечает он, существенно снизился импорт (в первую очередь россияне перестали ездить на отдых за рубеж), и ряд крупных компаний отменил или урезал дивидендные выплаты.

"Укрепление рубля ещё может продлиться некоторое время, но в целом стоит присматриваться к техническим уровням для частичного перехода в доллары тем инвесторам, которые это планируют сделать в текущем году. Для этой цели вполне подойдёт диапазон 67-68 рублей за доллар. В то же время, по нашим оценкам, доллар завершит год по отношению к рублю ниже отметки 70 ", - пишет В. Журба.