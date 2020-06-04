Утренние прогнозы: преобладание продаж

В четверг утром аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России, учитывая сложившийся внешний фон.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая сложившийся внешний фон, в четверг на открытии российского фондового рынка ожидаем преобладания продаж в акциях. Основным фактором давления станет снижение цен на нефть. При этом позитивной динамики внешних фондовых площадок окажется недостаточно для нивелирования это влияния. В результате индекс Мосбиржи в начале торгов сделает шаг к нижней границе диапазона 2800-2850 пунктов, в который наш рынок вышел в среду. В ходе сессии рынок попытается удержать позиции в данном коридоре, однако в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, продажи могут увести индекс Мосбиржи под его нижнюю границу".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо негативным. Вероятно, что российский рынок начнёт новый день в "минусе", реагируя на динамику азиатских индексов и котировок нефти".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом российский рынок акций продолжает двигаться в фарватере мировых площадок, никаких внутренних идей для покупок нет. Американские фьючерсы в четверг с утра немного снижаются, в легком "минусе" нефть, ушедшая под отметку 40 долларов за баррель, так что открытия рынка ждем около нуля. Но потом коррекционные настроения могут возобладать, если трейдеры не получат новых поводов для покупок".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,8%, в диапазоне 2810-2825 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2840, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".