Продажа валюты Минфином в среднесрочной перспективе продолжит оказывать умеренную поддержку рублю - "Нордеа банк"

Фактор продаж валюты Минфином в среднесрочной перспективе продолжит оказывать умеренную поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта в утренние часы четверга торговалась вблизи отметки 69 в паре с долларом и 77 в паре с евро. Оптимизм на нефтяном рынке постепенно снижается, в результате чего котировки на нефть Brent вернулись к уровням в районе 39 долл./барр. Как следствие, констатируют аналитики банка, и рубль вернулся к более слабым отметкам после попыток закрепиться ближе к 68 в паре с долларом США. "Аппетит" к рисковым активам на старте торгов также был весьма нейтральный, а индекс доллара растет примерно на 0,3%. "В результате в четверг риски по рублю скорее смещены в сторону умеренного ослабления. Кроме того, если ЕЦБ сегодня не разочарует рынки и представит новые монетарные стимулы, европейская валюта, скорее всего, получит дополнительную поддержку, в результате чего в паре с евро давление на рубль может возрасти", - отмечают в банке.

Минфин в среду сообщил о том, что в период с 5 июня по 7 июля объем продаж валюты в рамках бюджетного правила составит 203,7 млрд рублей, что оказалось существенно выше ожиданий специалистов "Нордеа банка" и выше консенсус-прогноза. "Такой результат говорит о том, что снижение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ оказывает гораздо большее влияние на нефтегазовые доходы, чем рост нефтяных котировок почти на 50% в мае. В результате фактор продаж валюты в среднесрочной перспективе продолжит оказывать умеренную поддержку рублю", - считают эксперты "Нордеа банка".