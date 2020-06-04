Рубль дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов вслед за падающей нефтью

Москва. 4 июня. Доллар растет, евро стабилен на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за снижающейся нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,81-69,2 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,83 руб./$1 (+16,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро не изменился, оставшись на отметке закрытия среды - 77,16 руб./EUR1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,94 копейки к уровню закрытия вторника, до 72,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 53,57 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине на старте торгов вслед за нефтью, дешевеющей на новостях об июньской встрече ОПЕК+. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.

На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ - на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

Рынки находятся в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Трейдеры полагают, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард в четверг сообщит о расширении экстренной программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) объемом 750 млрд евро, запущенной в марте.

Как отмечает Bloomberg, ожидается увеличение объема программы на 500 млрд евро. Таким образом, объем всех программ выкупа активов в этом году достигнет рекордных 1,6 трлн евро.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 1,16% - до $39,33 баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,74% - до $36,64 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили предыдущие торги на максимальных отметках с 6 марта.

Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,077 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,796 млн баррелей, дистиллятов - на 9,935 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,739 млн баррелей.