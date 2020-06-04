Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 4 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом на фоне публикации данных, указавших на менее существенный ущерб для экономики от пандемии коронавируса, чем ожидали эксперты. Рынок растет, практически не реагируя на протесты в США, напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина и экономические потрясения, вызванные пандемией. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце сократилось на 2,76 млн, свидетельствуют данные ADP. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали сокращение числа рабочих мест на 8,66 млн. В апреле оно уменьшилось на 19,56 млн. Трейдеры ждут данных Минтруда США о безработице в мае, которые будут опубликованы в пятницу.

Росту акций способствовали также надежды на успешное возобновление работы компаний, при этом аналитики также говорят, что поддержку рисковым активам оказывают беспрецедентные стимулы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Вместе с тем рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Поддержку основным индексам оказывает оптимизм инвесторов в связи с возможным восстановлением мировой экономики на фоне открытия большего числа экономик стран мира. В то же время негативными факторами для рынков выступает сохраняющаяся напряженность в отношениях США и Китая и попытки Пекина усилить контроль за Гонконгом. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,22%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,08%. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

Инвесторы положительно встретили новость о том, что Китай расширяет ранее ограниченное из-за коронавируса авиасообщение с другими странами. Управление гражданской авиации Китая распространило уведомление, позволяющее после улучшения ситуации с распространением коронавируса с 8 июня расширить географию маршрутов международных авиарейсов. Так, все китайские авиакомпании имеют право выбрать по своему усмотрению один из международных маршрутов для совершения одного рейса в неделю. Поддержку рынку также оказала информация о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в банковскую систему 70 млрд юаней. Регулятор сохранил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО на уровне 2,2%.

Цены на нефть снижаются в четверг утром после роста накануне до максимальных отметок с начала марта. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $39,18 баррель, что на 1,53% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,6%, до $39,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 2,12% - до $36,5 за баррель.

На настроения трейдеров влияют новости об июньской встрече ОПЕК+. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки. На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ - на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,077 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,796 млн баррелей, дистиллятов - на 9,935 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,739 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,064 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,103 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июня снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,05%, опустившись до 693,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-14Р" (-1,5%), "Транснефть-001P-08" (-0,92%) и "Лента БО-001Р-03" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,7%), "ГТЛК-001Р-09" (+0,24%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Лента" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил 15 мая. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,3% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,4% годовых.

Альфа-банк завершил размещение облигаций серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 1 год в размере 5,83% годовых. Срок обращения выпуска - 366 дней.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") завершил размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,45% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

АО "Росагролизинг" полностью разместило 5-летние облигации серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,35% годовых и зафиксирована на весь период обращения, оферта не предусмотрена. Спрос на выпуск превысил 15 млрд рублей. Облигации размещены в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. Облигации в рамках программы размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ПАО "РусАл Братск" установило ставку 1-го купона бондов серии БО-002Р-01 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) 4 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии 002P-10 с офертой через 5 лет объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 5,8-5,9% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 5,93-6,03% годовых. Техразмещение запланировано на 10 июня.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) установило ставку 2-го купона облигаций 4-й серии в размере 7,5% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 1,5 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. Бумаги были размещены на срок около 14 лет (5078 дней). По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

ООО "Фудтрейд" (Екатеринбург) установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей на уровне 10,5% годовых. Компания завершила размещение выпуска в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-60-го купона будет определяться как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, + 5%. Купоны квартальные. Облигации сроком обращения 15 лет были размещены по открытой подписке.