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04 июня 2020 года 09:30

Brent - $39,23 за баррель

Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом на фоне публикации данных, указавших на менее существенный ущерб для экономики от пандемии коронавируса, чем ожидали эксперты.

При этом индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 завершили торги на максимальных отметках с 4 марта, согласно Dow Jones Market Data.

Рынок растет в течение последних нескольких сессий, практически не реагируя на протесты в США, напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина и экономические потрясения, вызванные пандемией, пишет MarketWatch.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце сократилось на 2,76 млн, свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали сокращение числа рабочих мест на 8,66 млн. В апреле оно уменьшилось на 19,56 млн.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в мае, которые будут опубликованы в пятницу.

Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае поднялся до 45,4 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

В апреле его значение составило 41,8 пункта, что является минимумом с апреля 2009 года.

По данным Trading Economics, аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса в мае до 44 пунктов.

"Рынок думает, что худшее позади и что в экономике произойдет разворот", - говорит рыночный стратег Informa Financial Intelligence Райан Науман.

Росту акций способствуют надежды на успешное возобновление работы компаний, при этом аналитики также говорят, что поддержку рисковым активам оказывают беспрецедентные стимулы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет MarketWatch.

Акции банков существенно подорожали в среду: цена бумаг Citigroup Inc. (SPB: C) повысилась на 4,9%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 5,2%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 4,6%.

Акции одной из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp. подскочили на 20,5% по итогам дебютных торгов.

Котировки акций Lyft Inc. (SPB: LYFT) выросли на 8,7%. Американский сервис заказа такси отмечает рост заказов на фоне смягчения мер, введенных в США для сдерживания распространения коронавируса.

Бумаги Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. подорожали 7,6%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в первом квартале 2021 финансового года увеличила выручку почти в 2,7 раза и улучшила прогноз на весь год.

Акции Campbell Soup Co. (SPB: CPB) снизились на 6,1%, несмотря на то, что американский производитель продуктов питания зафиксировал больший, чем ожидалось, рост чистой прибыли и выручки в третьем финансовом квартале и улучшил свой прогноз на текущий финансовый год в целом.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов повысился на 527,24 пункта (2,05%) - до 26269,89 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 42,05 пункта (1,36%) и составил 3122,87 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 74,54 пункта (0,78%) - до 9682,91 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг.

Поддержку основным индексам оказывает оптимизм инвесторов в связи с возможным восстановлением мировой экономики на фоне открытия большего числа экономик стран мира.

В то же время негативными факторами для рынков выступает сохраняющаяся напряженность в отношениях США и Китая и попытки Пекина усилить контроль за Гонконгом.

Японский индекс Nikkei 225 растет на 0,24%.

Котировки акций SoftBank Group Corp. увеличиваются на 0,7%. Бумаги автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. дешевеют на 2,6% и 1,9% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,08%.

Инвесторы положительно встретили новость о том, что Китай расширяет ранее ограниченное из-за коронавируса авиасообщение с другими странами.

Управление гражданской авиации Китая (УГАК) распространило уведомление, позволяющее после улучшения ситуации с распространением коронавируса с 8 июня расширить географию маршрутов международных авиарейсов. Так, все китайские авиакомпании имеют право выбрать по своему усмотрению один из международных маршрутов для совершения одного рейса в неделю.

Поддержку рынку также оказала информация о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в банковскую систему 70 млрд юаней. Регулятор сохранил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО на уровне 2,2%.

Лидерами роста на торгах в Гонконге являются акции Sands China, которые дорожают на 4,6%. Цена бумаг AIA Group повышается на 0,4%, акции China Life Insurance снижаются на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,2%.

Индикатор растет пятые торги подряд и может продемонстрировать самый длительный рост с января на фоне усиления оптимизма инвесторов по поводу открытия экономики.

Дефицит счета текущих операций Южной Кореи увеличился до $3,12 млрд в апреле 2020 года по сравнению с $0,39 млрд за аналогичный период годом ранее. Это самый существенный дефицит почти за десятилетие, согласно Trading Economics.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,9%, автопроизводителя Kia Motor - снижается на 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

Розничные продажи в Австралии рухнули на 17,7% в месячном выражении в апреле 2020 года, показали официальные данные. Темпы падения стали рекордными. Первоначально сообщалось о падении розничных продаж на 17,9%, месяцем ранее розничные продажи выросли на 8,5%.

Профицит внешней торговли страны в апреле упал до 8,8 млрд австралийских долларов с 10,45 млрд месяцем ранее. Консенсус-прогноз предусматривал показатель на уровне 7,5 млрд австралийских долларов. Экспорт рухнул на 11% по сравнению с месяцем ранее, импорт упал на 10%.

Котировки бумаг горнодобывающей компании BHP снижаются на 0,1%, акции Rio Tinto растут на 0,9%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после роста накануне до максимальной отметки с начала марта.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 МСК составляет $39,23 баррель, что на $0,56 (1,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,22 (0,6%), до $39,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,69 (1,85%) - до $36,60 за баррель. К закрытию предыдущих торгов их цена этих поднялась на $0,48 (1,3%), до $36,81 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги на максимальных отметках с 6 марта.

На настроения трейдеров влияют новости об июньской встрече ОПЕК+. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.

На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ - на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

"Саудовская Аравия и Россия настаивают на том, чтобы другие члены перестали нарушать квоты, прежде чем прийти к какому-либо соглашению, - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts. - Это сняло вопрос о переносе встречи ОПЕК+ на более ранний срок, изначально запланированная на 9-10 июня встреча также под вопросом".

В то же время, по мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, основной проблемой для ОПЕК+ является возможное восстановление добычи сланцевой нефти.

"Быстрое восстановление цен вызвало озабоченность членов ОПЕК+ тем, что быстро реагирующие на цены американские производители возобновят добычу и отхватят часть пирога ОПЕК+", - сказал он.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,077 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,796 млн баррелей, дистиллятов - на 9,935 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,739 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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