Рынок акций РФ утром просел к 2800п по индексу МосБиржи, лидирует в снижении Норникель из-за аварии на ТЭЦ

Москва. 4 июня. Рынок акций РФ утром в четверг снижается в рамках коррекции на фоне приостановки общемирового ралли на ожиданиях запуска экономик после снятия карантинных ограничений во многих странах из-за пандемии COVID-19; индекс МосБиржи в откате протестировал покоренный накануне рубеж 2800 пунктов на упавших бумагах "Норникеля" из-за последствий аварии на ТЭЦ-3.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2802,62 пункта (-1%, минимум дня - 2793 пункта), индекс РТС - 1279,63 пункта (-1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 68,99 рубля (+0,33 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-3,6%, на пике падение превышало 6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%)

Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По данным Росприроднадзора, толщина поверхностного слоя нефтепродуктов достигает 20 см.

"РусАл", один из крупнейших акционеров "Норильского никеля", заявил о "чрезвычайной обеспокоенности" ситуацией, сложившейся на ТЭЦ-3, и настаивает на серьезном расследовании причин произошедшего для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Экологический ущерб водным объектам на Таймыре от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, по оценкам экспертов "Гринпис России", может превысить 6 млрд рублей.

Выросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5% и +0,4% префы), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%).

Совет директоров "Мечела" в четверг рассмотрит вопрос об определении цены выкупа акций компании у акционеров, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им бумаг.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что преобладание продаж в акциях вызвано снижением цен на нефть. В результате индекс МосБиржи опустился к нижней границе диапазона 2800-2850 пунктов, в который рынок вышел днем ранее. В ходе сессии рынок попытается удержать позиции в данном коридоре, однако в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей продажи могут увести индекс МосБиржи под его нижнюю границу. Аналитик также ожидает попыток укрепления основных мировых валют по отношению к рублю, коридор для доллара составит 67,5-70 руб./$1.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, хуже рынка выглядят акции "Норникеля" на фоне аварии в Норильске, также на бумаги оказывает давление снижение цен на никель (-2%). Тем не менее, акции ГМК остаются одними из самых сильных на российском рынке, и на просадках их стоит докупать, считает он.

Также интерес сохраняется к акциям золотодобытчиков - "Полюса" и Polymetal (MOEX: POLY), которые ранее были сильно перепроданы из-за снижения цен на золото и укрепления рубля. Эти бумаги рекомендуется включать в среднесрочные портфели: золото как защита от девальвации просто обязано подорожать, да и снижение курса рубля - дело лишь времени.

В целом рынок продолжает двигаться в фарватере мировых площадок, никаких внутренних идей для покупок пока нет. Нефть Brent откатилась под отметку $40 за баррель, что подогревает коррекционные настроения в отсутствие новых поводов для покупок. Все говорит в пользу того, что в четверг встреча участников ОПЕК+ не состоится, а произойдет она в середине месяца. Это сильно снижает вероятность того, что страны примут решение оставить добычу на нынешнем уровне. Кроме того, по СМИ прошла информация, что не все подписавшиеся под договором соблюдают взятые на себя обязательства в части сокращения производства нефти.

Снижение котировок нефти Brent в район $37-38 за баррель более вероятно, нежели рост выше $40, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в четверг инвесторы ждут заседания ЕЦБ, который с большой долей вероятности объявит о расширении программы покупки активов (так называемой PEPP) на 0,5 трлн евро, до 1,25 трлн евро. Регулятор также скорее всего продлит срок программы, который на данный момент истекает в конце текущего года.

Импульс к росту на мировых биржах стихает в отсутствие новых сигналов для повышения. Нефть также проседает с максимумов с начала марта на фоне неопределенности в отношении дальнейших действий ОПЕК+. С одной стороны, в СМИ появились сообщения о достижении договоренностей между Россией и Саудовской Аравией о продлении текущих сокращений нефтедобычи до конца июля (в то время как некоторые делали ставку на сентябрь). С другой - дата виртуального заседания стран до сих пор не определена, так же как и итоги встречи. Положение цен у многонедельных максимумов делает их особенно чувствительными к любым негативным новостям.

В четверг индексы МосБиржи и РТС проверят на прочность психологически важные отметки ввиду некоторого ухудшения внешнего фона. Ориентир по индексу МосБиржи - 2780-2865 пунктов. В течение дня рынки будут ждать статистики по розничным продажам еврозоны, итогов заседания ЕЦБ и недельных данных по рынку труда США.

В США индексы в среду выросли на 0,8-2,1% на фоне публикации данных, указавших на менее существенный ущерб для экономики от пандемии коронавируса, чем ожидали эксперты.

Рынок растет в течение последних нескольких сессий, практически не реагируя на протесты в США, напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина и экономические потрясения, вызванные пандемией, пишет MarketWatch.

По данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе США в мае сократилось на 2,76 млн человек при прогнозах снижения на 8,7-9 млн человек после апрельского падения на 19,56 млн человек. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае поднялся до 45,4 пункта при прогнозах роста до 44 пунктов с апрельских 41,8 пункта (минимум с апреля 2009 года).

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в мае, которые будут опубликованы в пятницу.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели в пределах 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Поддержку основным индексам оказывает оптимизм инвесторов в связи с возможным восстановлением мировой экономики на фоне открытия большего числа экономик стран мира. В то же время негативными факторами для рынков выступает сохраняющаяся напряженность в отношениях США-КНР и попытки Пекина усилить контроль над Гонконгом.

Инвесторы положительно встретили новость о том, что Китай расширяет с 8 июня ранее ограниченное из-за коронавируса авиасообщение с другими странами.

Поддержку рынку также оказала информация о том, что Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в банковскую систему 70 млрд юаней. Регулятор сохранил процентную ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО на уровне 2,2%.

Нефть в четверг дешевеет после взлета накануне до максимума с начала марта (Brent превышала $40 за баррель); цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $39,21 за баррель (-1,5% и +0,6% накануне), июльская цена WTI - $36,6 за баррель (-1,9% и +1,3% в среду).

На настроения трейдеров влияют новости об июньской встрече ОПЕК+. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.

На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,08 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,739 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-19,5%, до 1,164 рубля), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-2,6%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+12,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+12,2%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+5,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 25,996 млрд рублей (из них 5,455 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 5,646 млрд рублей - на "Норникель").