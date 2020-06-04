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Главная / Мнения аналитиков / Авария на ТЭЦ-3 в Норильске может негативно отразиться на рейтинге ESG "Норникеля" - "Атон"
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04 июня 2020 года 11:16
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске может негативно отразиться на рейтинге ESG "Норникеля" - "Атон"
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске может негативно отразиться на рейтинге ESG "Норильского никеля", говорится в обзоре "Атона". Ситуация с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске ("дочке" ГМК "Норильский никель") представляется несколько более серьезной, чем в 2016 и 2018 годах, когда местная река окрасилась в красный цвет из-за сброса загрязняющих веществ с "Норникеля", считают аналитики "Атона". "Тогда компания отделалась лишь номинальным штрафом (менее $1 тыс.), не считая нескольких миллионов долларов, потраченных на ликвидацию последствий загрязнения. На данный момент сложно предполагать возможный размер штрафа, но еще раз подчеркнем, что, судя по реакции президента РФ, ситуация выглядит более серьезной. Кроме того, несмотря на прямой штраф, данное происшествие, на наш взгляд, может негативно отразиться на рейтинге ESG компании. "Норникель" торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 7,0x, и мы полагаем, что инцидент не повредит уникальной долгосрочной инвестиционной истории компании", - указывают специалисты "Атона". Как сообщалось, Владимир Путин поддержал предложение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня спустя несколько дней после попадания дизтоплива в реки в районе Норильска, что угрожает местной экосистеме. 29 мая с местной ТЭЦ произошла утечка не менее 20 тыс. тонн дизтоплива. Следственный комитет объявил о начале расследования в рамках трех уголовных дел, возбужденных по факту утечки, которая, по заявлению "Норникеля", произошла из-за проседания опор, поддерживающих резервуар с топливом вследствие таяния грунта в зоне вечной мерзлоты.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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