Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков - Уралсиб

Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков, сообщается в обзоре Уралсиба.

Европейские рынки в среду продолжили ралли, чему способствовали хорошие макроданные, констатируют специалисты корпорации. По итогам дня индекс Euro Stoxx 50 поднялся на 2,6%. Окончательное значение индекса Markit PMI для сервисных отраслей еврозоны оказалось лучше предварительного на 1,8 и составило 30,5 пункта против исторического минимума 12,0, зафиксированного в апреле. Композитный индекс также превысил предварительное значение и поднялся в 2,3 раза с апрельского уровня. Превзошли ожидания индексы крупнейшей экономики Евросоюза – Германии. Безработица в апреле, когда был отмечен максимум закрытий бизнесов в ЕС, оказалась ниже прогнозной на 0,9 п.п. и составила 7,3%, что всего на 0,2 п.п хуже показателя марта.

"В четверг пройдет заседание управляющего совета ЕЦБ, который, как ожидается, расширит объем поддержки финансовой системы за счет увеличения программы выкупа активов. Интересной для рынков будет и оценка состояния и перспектив экономики зоны евро. В США статистика также оказалась благоприятной для рынка. И сервисный, и композитный индексы PMI превысили предварительные значения, поднявшись с апрельских многолетних минимумов примерно на 40%. Индекс ISM необрабатывающих отраслей вырос в мае до 45,4 с 41,8 в апреле и также превзошел ожидания. Кроме того, по данным ADP, сокращение числа рабочих мест в частном секторе в мае составило 2,8 млн, что втрое меньше прогноза и гораздо ниже 19,6 млн, зафиксированных в апреле", - отмечает аналитик Константин Чернышев.