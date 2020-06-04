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Главная / Мнения аналитиков / Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков - Уралсиб
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04 июня 2020 года 10:50
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков - Уралсиб
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков, сообщается в обзоре Уралсиба. Европейские рынки в среду продолжили ралли, чему способствовали хорошие макроданные, констатируют специалисты корпорации. По итогам дня индекс Euro Stoxx 50 поднялся на 2,6%. Окончательное значение индекса Markit PMI для сервисных отраслей еврозоны оказалось лучше предварительного на 1,8 и составило 30,5 пункта против исторического минимума 12,0, зафиксированного в апреле. Композитный индекс также превысил предварительное значение и поднялся в 2,3 раза с апрельского уровня. Превзошли ожидания индексы крупнейшей экономики Евросоюза – Германии. Безработица в апреле, когда был отмечен максимум закрытий бизнесов в ЕС, оказалась ниже прогнозной на 0,9 п.п. и составила 7,3%, что всего на 0,2 п.п хуже показателя марта. "В четверг пройдет заседание управляющего совета ЕЦБ, который, как ожидается, расширит объем поддержки финансовой системы за счет увеличения программы выкупа активов. Интересной для рынков будет и оценка состояния и перспектив экономики зоны евро. В США статистика также оказалась благоприятной для рынка. И сервисный, и композитный индексы PMI превысили предварительные значения, поднявшись с апрельских многолетних минимумов примерно на 40%. Индекс ISM необрабатывающих отраслей вырос в мае до 45,4 с 41,8 в апреле и также превзошел ожидания. Кроме того, по данным ADP, сокращение числа рабочих мест в частном секторе в мае составило 2,8 млн, что втрое меньше прогноза и гораздо ниже 19,6 млн, зафиксированных в апреле", - отмечает аналитик Константин Чернышев.
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04 июня 2020 года 13:46
Тренд на укрепление российской валюты пока сохраняется на фоне ослабления американского доллара по отношению к большинству мировых валют, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Основными факторами укрепления рубля в последние недели были повышенный "аппетит" к риску на мировых... читать дальше
.04 июня 2020 года 12:47
Котировки рубля в четверг и пятницу могут закрепиться в диапазоне 68,5-69,5 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
Динамика торгов в течение недели подтверждает, что инвесторы в рублевый сегмент продолжают ориентироваться на нефтяные котировки, еще одним фактором остается "аппетит" к риску со стороны глобальных участников рынка, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Новостной фон этой недели в нефти... читать дальше
.04 июня 2020 года 12:06
Продажа валюты Минфином в среднесрочной перспективе продолжит оказывать умеренную поддержку рублю - "Нордеа банк"
Фактор продаж валюты Минфином в среднесрочной перспективе продолжит оказывать умеренную поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта в утренние часы четверга торговалась вблизи отметки 69 в паре с долларом и 77 в паре с евро. Оптимизм на нефтяном рынке постепенно... читать дальше
.04 июня 2020 года 11:45
Несмотря на коррекцию, USD/RUB все еще нацелен на уровень 67,2, говорится в обзоре Росбанка. Вопреки заметному росту цен нефти в мае (Urals +41,2% м/м), целевой объем продажи валюты Минфином в июне будет эквивалентен 203 млрд руб. (190 млрд руб. в мае), отмечают аналитики банка. Сумма... читать дальше
.04 июня 2020 года 11:31
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $30 до $31 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Юрия Власова. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась... читать дальше
.04 июня 2020 года 11:16
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске может негативно отразиться на рейтинге ESG "Норильского никеля", говорится в обзоре "Атона". Ситуация с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске ("дочке" ГМК "Норильский никель") представляется несколько более серьезной, чем в 2016 и 2018 годах, когда местная река окрасилась в... читать дальше
.04 июня 2020 года 11:04
Участие нерезидентов на прошедших в среду аукционах ОФЗ, скорее всего, было невысоким - "ВТБ Капитал"
Участие нерезидентов на прошедших в среду аукционах ОФЗ, скорее всего, было невысоким, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Минфин на аукционах в среду разместил ОФЗ объемом 108,5 млрд рублей. "Из трех выпусков, которые вчера были предложены к размещению Минфином, наибольшим спросом, как мы и... читать дальше
.04 июня 2020 года 10:26
Москва. 4 июня. Доллар растет, евро стабилен на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за снижающейся нефтью. читать дальше
.04 июня 2020 года 10:22
Фондовые индексы в четверг, скорее всего, проверят на прочность психологически важные отметки ввиду некоторого ухудшения внешнего фона, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - диапазон 2780-2865 пунктов. Аналитик компании Елена Кожухова отмечает,... читать дальше
.04 июня 2020 года 10:08
ара доллар/рубль в среду вплотную подходила к отметке 68, но тестировать ее на прочность так и не решилась. У рубля нет никаких фундаментальных факторов для роста, а сейчас наблюдается еще и его сильная техническая перекупленность, указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Поэтому в четверг... читать дальше
.04 июня 2020 года 09:56
тром четверга на валютной секции "Московской биржи" можно ждать попыток укрепления основных мировых валют по отношению к рублю, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран окажут давление на рубль, что приведет к попыткам пары доллар/рубль... читать дальше
.04 июня 2020 года 09:46
Учитывая сложившийся внешний фон, в четверг на открытии российского фондового рынка специалисты Промсвязьбанка ожидают преобладания продаж в отечественных акциях, сообщается в комментарии банка. "Основным фактором давления станет снижение цен на нефть. При этом позитивной динамики внешних... читать дальше
.04 июня 2020 года 09:45
В четверг утром аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России, учитывая сложившийся внешний фон. читать дальше
.04 июня 2020 года 09:40
Москва. 4 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
.04 июня 2020 года 09:37
Начало торгов четверга для индекса Мосбиржи пройдет с понижением в пределах 0,2-0,8%, в диапазоне 2810-2825 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,8%, в диапазоне 2810-2825 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
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