Рынку США нужна пауза для технической коррекции, но в дальнейшем рост продолжится - ITI Capital

Фондовому рынку США нужна пауза для технической коррекции, но в дальнейшем рост продолжится, говорится в комментарии ITI Capital.

Основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию среды в "плюсе", рынок США восстановился на 95% (до февральского максимума, то есть до докризисного уровня). Рынку понадобилось всего 50 торговых сессий, чтобы вырасти на 41% с мартовского минимума.

"Падение и рост рынка стали максимальными в истории, этого не было прежде и вряд ли повторится. Объемы торговли также восстановились. Спросом пользуются прежде всего бумаги самых перепроданных секторов: в частности, финансового, транспортного, развлечений, потребительского и нефтегазового, - отмечают аналитики компании. - Стоит ли нам ждать коррекции? Мы считаем, что после роста с прошлой пятницы она необходима. Инвесторам безразличны напряженность в отношениях с Китаем и протесты в США. На рынке установился "бычий" тренд, индексы реагируют только на возобновление экономической деятельности и ожидания ее активизации в условиях глобальных стимулирующих мер. Мы считаем, что нужна пауза для технической коррекции, но в дальнейшем рост рынка и экономики продолжится, потому что второй волны пандемии COVID-19 не будет".