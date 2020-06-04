Возможны попытки укрепления основных мировых валют по отношению к рублю - Промсвязьбанк

Утром четверга на валютной секции "Московской биржи" можно ждать попыток укрепления основных мировых валют по отношению к рублю, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран окажут давление на рубль, что приведет к попыткам пары доллар/рубль подняться выше 68,7, считает главный аналитик банка Богдан Зварич. В дальнейшем динамика цен на нефть может дать повод для продолжения восстановления американской валюты, однако в рамках сессии она сохранит позиции в диапазоне 67,5-70 рублей, указывает он.