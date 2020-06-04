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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи немного снизится на старте торгов четверга - ИК "Алго Капитал"
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04 июня 2020 года 09:37
Индекс Мосбиржи немного снизится на старте торгов четверга - ИК "Алго Капитал"
Начало торгов четверга для индекса Мосбиржи пройдет с понижением в пределах 0,2-0,8%, в диапазоне 2810-2825 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,2-0,8%, в диапазоне 2810-2825 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2840, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. В середине дня будет обнародовано решение по процентной ставке ЕЦБ (14:45 мск). Косвенное влияние на локальный рынок акций также способна оказать вечерняя публикация еженедельных данный по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск), отмечает В. Манжос.
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04 июня 2020 года 13:46
Тренд на укрепление российской валюты пока сохраняется на фоне ослабления американского доллара по отношению к большинству мировых валют, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Основными факторами укрепления рубля в последние недели были повышенный "аппетит" к риску на мировых... читать дальше
.04 июня 2020 года 12:47
Котировки рубля в четверг и пятницу могут закрепиться в диапазоне 68,5-69,5 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"
Динамика торгов в течение недели подтверждает, что инвесторы в рублевый сегмент продолжают ориентироваться на нефтяные котировки, еще одним фактором остается "аппетит" к риску со стороны глобальных участников рынка, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Новостной фон этой недели в нефти... читать дальше
.04 июня 2020 года 12:06
Продажа валюты Минфином в среднесрочной перспективе продолжит оказывать умеренную поддержку рублю - "Нордеа банк"
Фактор продаж валюты Минфином в среднесрочной перспективе продолжит оказывать умеренную поддержку рублю, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта в утренние часы четверга торговалась вблизи отметки 69 в паре с долларом и 77 в паре с евро. Оптимизм на нефтяном рынке постепенно... читать дальше
.04 июня 2020 года 11:45
Несмотря на коррекцию, USD/RUB все еще нацелен на уровень 67,2, говорится в обзоре Росбанка. Вопреки заметному росту цен нефти в мае (Urals +41,2% м/м), целевой объем продажи валюты Минфином в июне будет эквивалентен 203 млрд руб. (190 млрд руб. в мае), отмечают аналитики банка. Сумма... читать дальше
.04 июня 2020 года 11:31
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $30 до $31 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Юрия Власова. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась... читать дальше
.04 июня 2020 года 11:16
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске может негативно отразиться на рейтинге ESG "Норильского никеля", говорится в обзоре "Атона". Ситуация с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске ("дочке" ГМК "Норильский никель") представляется несколько более серьезной, чем в 2016 и 2018 годах, когда местная река окрасилась в... читать дальше
.04 июня 2020 года 11:04
Участие нерезидентов на прошедших в среду аукционах ОФЗ, скорее всего, было невысоким - "ВТБ Капитал"
Участие нерезидентов на прошедших в среду аукционах ОФЗ, скорее всего, было невысоким, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Минфин на аукционах в среду разместил ОФЗ объемом 108,5 млрд рублей. "Из трех выпусков, которые вчера были предложены к размещению Минфином, наибольшим спросом, как мы и... читать дальше
.04 июня 2020 года 10:50
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков - Уралсиб
Оценка ЕЦБ на заседании в четверг состояния и перспектив экономики зоны евро будет интересной для рынков, сообщается в обзоре Уралсиба. Европейские рынки в среду продолжили ралли, чему способствовали хорошие макроданные, констатируют специалисты корпорации. По итогам дня индекс Euro Stoxx 50... читать дальше
.04 июня 2020 года 10:26
Москва. 4 июня. Доллар растет, евро стабилен на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за снижающейся нефтью. читать дальше
.04 июня 2020 года 10:22
Фондовые индексы в четверг, скорее всего, проверят на прочность психологически важные отметки ввиду некоторого ухудшения внешнего фона, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - диапазон 2780-2865 пунктов. Аналитик компании Елена Кожухова отмечает,... читать дальше
.04 июня 2020 года 10:08
ара доллар/рубль в среду вплотную подходила к отметке 68, но тестировать ее на прочность так и не решилась. У рубля нет никаких фундаментальных факторов для роста, а сейчас наблюдается еще и его сильная техническая перекупленность, указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Поэтому в четверг... читать дальше
.04 июня 2020 года 09:56
тром четверга на валютной секции "Московской биржи" можно ждать попыток укрепления основных мировых валют по отношению к рублю, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран окажут давление на рубль, что приведет к попыткам пары доллар/рубль... читать дальше
.04 июня 2020 года 09:46
Учитывая сложившийся внешний фон, в четверг на открытии российского фондового рынка специалисты Промсвязьбанка ожидают преобладания продаж в отечественных акциях, сообщается в комментарии банка. "Основным фактором давления станет снижение цен на нефть. При этом позитивной динамики внешних... читать дальше
.04 июня 2020 года 09:45
В четверг утром аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России, учитывая сложившийся внешний фон. читать дальше
.04 июня 2020 года 09:40
Москва. 4 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
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