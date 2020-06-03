Рынок акций РФ преодолел круглые рубежи вслед за миром на статистике из КНР и США

Москва. 3 июня. Рынок акций РФ в среду в очередной раз обновил максимумы с начала марта на фоне подъема внешних фондовых площадок на ожиданиях восстановления мировой экономики, которые подкреплялись статистикой из Китая и США; нефть прервала ралли на новостях, что Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились о продлении уровня сокращений мая-июня только на один месяц.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2831,08 пункта (+1,2%), индекс РТС - до 1301,88 пункта (+1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,5%.

Доллар просел до 68,51 рубля (-0,22 рубля).

По информации источников S&P Global Platts, в случае принятия варианта продления сделки ОПЕК+ на месяц министры стран будут встречаться ежемесячно для оценки соблюдения сделки и рыночных условий. Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ лишь на 75%, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства по снижению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Подорожали в среду акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+4,5% и +3,4% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,5% и +3,8% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3%), "ЛУКОЙЛа" (+2,8%), "Аэрофлота" (+2,6%), "Мосбиржи" (+2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%).

Чистый убыток "ЛУКОЙЛа" по МСФО в первом квартале 2020 года составил 46 млрд рублей по сравнению с прибылью в 149 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении компании. "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в мае снизил добычу нефти в РФ на 310 тыс. б/с по сравнению с первым кварталом из-за соглашения ОПЕК+.

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в заочной форме 2 июня утвердили решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 рубля на одну акцию (всего 191,5 млрд рублей).

Упали бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-5,2%) и Polymetal (MOEX: POLY) (-6,3%) на фоне коррекции золота (-1,7%, до $1704,4 за унцию). Также просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,9% и -2,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -2,1% "префы").

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Полюса" и "Полиметалла" продолжили снижение с исторических максимумов в рамках фиксации прибыли. Кроме того, в "Полиметалле" сообщили о выпуске новых акций на сумму 14,2 млн рублей (или 10,854 тыс. обыкновенных акций без номинала) в рамках долгосрочной опционной программы. Фьючерсы на золото, тем временем, показывали умеренную коррекцию.

В Европе пока сохраняется позитивный настрой. Окончательные индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны в апреле оказались чуть лучше предварительных значений, но оставались существенно ниже отметки 50 пунктов, указывающей на ускорение активности. Уровень безработицы Германии в мае увеличился с 5,8% до 6,3% (ожидалось 6,2%), а еврозоны в апреле - с 7,1% до 7,3% (ожидалось 8,2%). В США на рынке сохраняется вера в постепенное восстановление национальной экономики, что подогревается статистикой ADP по занятости за май (темпы сокращения занятости существенно замедлились).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, РФ и Саудовская Аравия договорились продлить максимальные ограничения добычи нефти только на месяц, но негативно рынок отреагировал на то, что договоренности ОПЕК+ в мае были соблюдены лишь на 75% из-за низкой дисциплины в Ираке и Нигерии.

Само продление сделки ОПЕК+ в большей степени сделано для того, чтобы участники соглашения смогли выполнить свои обязательства. Reuters также сообщает, что РФ и Саудовская Аравия ставят условием продления максимальных ограничений выполнение обязательств стран, которые не торопились снижать производство. Более ранние сроки проведения совещания ОПЕК+ также зависят от позиции стран с низкой дисциплиной. Впрочем, на словах соглашение поддерживается всеми, но Ирак и Нигерия в прошлом также отличались попытками нарастить продажи за счет других, констатирует аналитик.

В СМИ появились слухи о том, что "Яндекс" и Сбербанк могут разобрать совместные активы по своему профилю, что выглядит вполне логичным решением. Пока официального подтверждения или опровержения нет, но сама реструктуризация может быть даже положительным событием для компаний.

"ЛУКОЙЛ" сообщил о чистом убытке по МСФО в первом квартале, однако подобный результат был ожидаем, и бумаги компании сохранили прирост. В случае развития коррекции в нефти к прежнему сопротивлению в районе $36-36,5 за баррель Brent российскому рынку будет сложно продолжить свое восхождение. При существенной коррекции в нефти рубль также может откатиться до 70,5 руб./$1.

В США рынок акций пока сосредоточен на признаках восстановления экономики, но продолжение протестных выступлений может повысить политическую неопределенность грядущих выборов и экономической политики Белого дома. В России рынок проявляет осторожность на фоне коррекции в нефти. Восстановление деловой активности в Китае не вызывает сомнения, но пока еще рано говорить о восстановлении мирового спроса на нефть, считает Кочетков.

Старший персональный брокер компании "БКС брокер" Максим Чекушин также полагает, что инвесторы по-прежнему отыгрывают восстановление деловой активности по всему миру по мере того, как все больше стран смягчают карантин.

Покупателей на рынке акций также поддерживают сильные макроданные из Китая. На этом фоне рост напряженности в торговых отношениях США и Китая уходит на второй план. Стоит отметить и структуру роста акций на "Московской бирже": лидерами роста на этой неделе являются компании, которые отставали в течение последнего месяца - "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и Сбербанк. При этом нефтяной сектор замедлился в последние дни на фоне позитивной динамики в нефти, это свидетельствует о том, что цена Brent уже учтена в котировках нефтяных гигантов и для ускорения роста нужны новые драйверы.

Позитивом стала потенциальная сделка между Сбербанком и "Яндексом" (MOEX: YNDX). "Яндекс" может купить долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете", а для финансирования сделки провести SPO. Учитывая, что "Яндекс.Маркет" на текущей стадии развития проекта убыточен, и после выкупа доли Сбербанка "Яндекс" должен будет консолидировать результаты проекта в своей отчетности, это может быть негативно воспринято инвесторами. А для Сбербанка, оценивая масштабы бизнеса, новость является нейтральной.

Отчетность "Аэрофлота" за первый квартал оказалась слабой из-за влияния COVID-19, но в рамках ожиданий. Основной фокус инвесторов будет сосредоточен на ближайших кварталах, данных о перевозках на внутренних рейсах. Данных о будущих бронированиях нет, и сохраняется неопределенность по поводу спроса. В ближайшие месяцы вероятен рост конкуренции, считает Чекушин.

В среду продолжился подъем акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,4%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 2,6-3,9%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 1,2% и превысил 3116 пунктов).

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае резко вырос и оказался около максимального уровня за последнее десятилетие на фоне восстановления экономики страны после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Значение индикатора составило 55 пунктов против 44,4 пункта в апреле. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление.

По данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе США в мае сократилось на 2,76 млн человек при прогнозах снижения на 9 млн человек после апрельского падения на 19,56 млн человек. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае поднялся до 45,4 пункта при прогнозах роста до 44 пунктов с апрельских 41,8 пункта (минимум с апреля 2009 года).

Нефть Brent впервые за почти три месяца превышала в среду отметку $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче. Днем на рынке прошла коррекция, но вечером цены попытались отыграть часть потерь благодаря статистике Минэнерго США (запасы нефти на прошлой неделе сократились на 2,08 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,5 млн); стоимость Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 ниже уровня суточной давности.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $39,12 за баррель (-1,1% и +3,3% во вторник), июльская цена WTI - $36,54 за баррель (-0,7% и +3,9% накануне).

Перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Пока вопрос исполнения не будет решен, министры не хотят собираться 4 июня. На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ на 10 июня.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что страны ОПЕК исполнили в мае сделку лишь на 75% из-за Ирака и Нигерии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+39,8%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+19,2%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+9,8%), ГДР "Ленты" (+8,8%), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+8,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+6,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+5%).

Подешевели акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-9,5%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-3,6%).

Продолжилось падение малоликвидных акций Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-19,8%, до 1,446 рубля; накануне бумаги упали на 32,1%) после известий накануне, что совет директоров банка принял рекомендацию в отношении направленного СМП банку требования о выкупе обыкновенных акций Мособлбанка: цена выкупа была определена в размере 1 / 4 507 984 112 (одна четырехмиллиардная пятисот семи миллионная девятисот восьмидесяти четырех тысячная сто двенадцатая доля) рубля за одну акцию ПАО "Мособлбанк". Отсечка реестра для выкупа - 18 июля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 121,68 млрд рублей (из них 31,549 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).