Цены евробондов РФ в среду продолжили подрастать на фоне сохраняющегося спроса на рисковые активы

Москва. 3 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили умеренно подрастать на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 25 базисных пунктов по отношению к закрытию 2 июня и составила 116,36% от номинала, что соответствует доходности 1,8% годовых (снижение на 8 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 4,5 базисного пункта и составила 102,61% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 0,19% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 10,5 пункта и составил 161 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению ко вторнику на 58 базисных пунктов - до 144,64% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,155% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 37 базисных пунктов - до 138,83% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,15% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 114,84% от номинала, что соответствует доходности 2,095% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 111,05% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,415% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 82 базисных пункта - до 137,38% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,18% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 16 базисных пунктов, до 113,26% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,21% годовых).

"Несмотря на то, что в конце прошлой недели возросли опасения относительно новой волны противостояния между США и Китаем, начало июня в целом оказалось позитивным для мировых рынков капитала, в том числе для долгового сегмента. Все это вылилось в новую волну ценового роста и соответствующего снижения процентных ставок большинства евробондов emerging markets. В результате доходности российских еврооблигаций, в том числе и "длинных" выпусков, обновили минимумы с середины февраля этого года. При этом на рынке присутствует стабильный спрос, а вот с продавцами ситуация напряженная, поэтому котировки большинства бумаг продолжают умеренно подрастать", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

"Даже небольшое коррекционное снижение нефти, наблюдаемое сегодня, не помешало ценовому росту отечественных евробондов, поскольку нефть все равно остается на достаточно высоком уровне - в районе $39 за баррель. Таким образом, ралли продолжилось, инвесторы оставили за бортом все опасения относительно как коронавируса, так и торговых войн между США и Китаем", - отметил Александров.