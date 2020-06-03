Инвесторы скупают наиболее недооцененные активы - ИК "Фридом Финанс"

Фондовые рынки в среду растут вопреки статистике по рынку труда в США, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Новые данные о сокращении числа рабочих мест (на 2,7 млн в мае) не вызвали ожидаемого резонанса. Напротив, торги в США открылись ростом основных индексов более 1%. Европейские площадки прибавляют до 3%. Индексы развивающихся стран - около 2%.

Несколько ослабила позиции нефть. Баррель марки Brent отступил вниз от дневных пиков более чем на 1% и сейчас держится около $39,4. Днем котировки доходили до $40,5. По мнению аналитика ИК Валерия Емельянова, замедление роста вызвано сообщениями о наметившихся разногласиях между Эр-Риядом и Москвой. По этой причине конференция, ранее перенесенная на ближайший четверг, может не состояться. Этих новостей пока недостаточно для сильной коррекции, учитывая, что объем добычи в обеих странах сейчас находится на годовых минимумах, полагает эксперт. Это говорит о стремлении сторон соблюдать апрельскую договоренность. В. Емельянов ожидает нового всплеска волатильности в нефти до конца сессии.

"Индекс РТС торгуется чуть ниже сегодняшнего максимума - около 1300 пунктов, - констатирует эксперт ИК. - Рынок лишь однажды протестировал данный уровень снизу вверх, и повторных попыток пока не было. В случае усиления волатильности на внешних площадках закрытие может состояться на 20-30 пунктов выше или ниже данной отметки. Индекс Мосбиржи на фоне ослабления роста рубля, напротив, под вечер набрал обороты и сейчас торгуется чуть выше 2820 пунктов, обновляя локальные максимумы. Ближайшей целью может стать 2860 пунктов. Мы полагаем, что туда индекс пойдет не ранее следующей торговой сессии. Сегодня рынок к закрытию будет в диапазоне 2810-2830 пунктов".

Лидеры роста: Лента (+6,9%), ЛСР (+5,4%), Мечел (+3,7%), Сбербанк (+3,6%), ММК (+3,5%), Мосбиржа (+2,7%). Бумаги подтягиваются за основными индексами. Инвесторы скупают наиболее недооцененные активы. Акции ЛСР вышли на 3-месячных максимумы, но, по мнению аналитика ИК "Фридом Финанс", сохраняет потенциал роста еще порядка 8% (до 690 рублей за штуку). Цель может быть взята в ближайшие две недели.

Хуже рынка торгуются: Полиметалл (-6,9%), Полюс (-5,3%), Россети (-3,5%), Акрон (-1,6%), X5 (-1.6%), префы Сургутнефтегаза (-1,5%) и Алроса (-1,1%). "Помимо отдельных корпоративных историй, рынком движет среднесрочное укрепление рубля, которое, в частности, снижает потенциальный размер дивидендов Сургутнефтегаза. Бумаги сейчас на минимумах с конца марта. Смена тренда в паре доллара с рублем, которая может произойти уже на этой неделе, дает повод рассчитывать на отскок вверх до 5%", - отмечает В. Емельянов.