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03 июня 2020 года 18:35
Инвесторы скупают наиболее недооцененные активы - ИК "Фридом Финанс"
Фондовые рынки в среду растут вопреки статистике по рынку труда в США, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Новые данные о сокращении числа рабочих мест (на 2,7 млн в мае) не вызвали ожидаемого резонанса. Напротив, торги в США открылись ростом основных индексов более 1%. Европейские площадки прибавляют до 3%. Индексы развивающихся стран - около 2%. Несколько ослабила позиции нефть. Баррель марки Brent отступил вниз от дневных пиков более чем на 1% и сейчас держится около $39,4. Днем котировки доходили до $40,5. По мнению аналитика ИК Валерия Емельянова, замедление роста вызвано сообщениями о наметившихся разногласиях между Эр-Риядом и Москвой. По этой причине конференция, ранее перенесенная на ближайший четверг, может не состояться. Этих новостей пока недостаточно для сильной коррекции, учитывая, что объем добычи в обеих странах сейчас находится на годовых минимумах, полагает эксперт. Это говорит о стремлении сторон соблюдать апрельскую договоренность. В. Емельянов ожидает нового всплеска волатильности в нефти до конца сессии. "Индекс РТС торгуется чуть ниже сегодняшнего максимума - около 1300 пунктов, - констатирует эксперт ИК. - Рынок лишь однажды протестировал данный уровень снизу вверх, и повторных попыток пока не было. В случае усиления волатильности на внешних площадках закрытие может состояться на 20-30 пунктов выше или ниже данной отметки. Индекс Мосбиржи на фоне ослабления роста рубля, напротив, под вечер набрал обороты и сейчас торгуется чуть выше 2820 пунктов, обновляя локальные максимумы. Ближайшей целью может стать 2860 пунктов. Мы полагаем, что туда индекс пойдет не ранее следующей торговой сессии. Сегодня рынок к закрытию будет в диапазоне 2810-2830 пунктов". Лидеры роста: Лента (+6,9%), ЛСР (+5,4%), Мечел (+3,7%), Сбербанк (+3,6%), ММК (+3,5%), Мосбиржа (+2,7%). Бумаги подтягиваются за основными индексами. Инвесторы скупают наиболее недооцененные активы. Акции ЛСР вышли на 3-месячных максимумы, но, по мнению аналитика ИК "Фридом Финанс", сохраняет потенциал роста еще порядка 8% (до 690 рублей за штуку). Цель может быть взята в ближайшие две недели. Хуже рынка торгуются: Полиметалл (-6,9%), Полюс (-5,3%), Россети (-3,5%), Акрон (-1,6%), X5 (-1.6%), префы Сургутнефтегаза (-1,5%) и Алроса (-1,1%). "Помимо отдельных корпоративных историй, рынком движет среднесрочное укрепление рубля, которое, в частности, снижает потенциальный размер дивидендов Сургутнефтегаза. Бумаги сейчас на минимумах с конца марта. Смена тренда в паре доллара с рублем, которая может произойти уже на этой неделе, дает повод рассчитывать на отскок вверх до 5%", - отмечает В. Емельянов.
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03 июня 2020 года 19:50
Москва. 3 июня. Рынок акций РФ в среду в очередной раз обновил максимумы с начала марта на фоне подъема внешних фондовых площадок на ожиданиях восстановления мировой экономики, которые подкреплялись статистикой из Китая и США; нефть прервала ралли на новостях, что Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились о продлении уровня сокращений мая-июня только на один месяц. читать дальше
.03 июня 2020 года 19:45
Москва. 3 июня. Доллар снижается, евро, напротив, растет на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро. читать дальше
.03 июня 2020 года 19:13
Волна восстановления может поднять индекс Мосбиржи в диапазон 2850-2900 пунктов, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Российский рынок акций в среду продолжил восходящее движение, несмотря на противоречивый внешний фон, и поводом к покупкам выступила динамика западных фондовых площадок,... читать дальше
.03 июня 2020 года 18:43
Москва. 3 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили умеренно подрастать на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов читать дальше
.03 июня 2020 года 18:12
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ГМС" с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $5 за штуку. "Совет директоров "Группы ГМС"... читать дальше
.03 июня 2020 года 17:50
Инвестиционная компания Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $13 за... читать дальше
.03 июня 2020 года 17:34
(добавлены 4-й абзац и таблица) Инвестиционная компания Sova Capital понизила рекомендацию для привилегированных акций ПАО "Россети" с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "продавать" для обыкновенных бумаг компании была подтверждена. Прогнозная... читать дальше
.03 июня 2020 года 16:47
Рынок акций РФ проявляет осторожность, возможен рост доли желающих зафиксировать прибыль, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Отечественный рынок акций в первой половине торгов среды преимущественно находился в "плюсе" до тех пор, пока не появились новости по нефти, отмечает ведущий... читать дальше
.03 июня 2020 года 16:31
Инвестиционная компания Sova Capital понизила рекомендацию для привилегированных акций ПАО "Россети" с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "продавать" для обыкновенных бумаг компании была подтверждена. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Россетей"... читать дальше
.03 июня 2020 года 16:12
Индексы РТС и Мосбиржи в среду обновили локальные максимумы, поднявшись до 1300 и 2817 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Но восходящая динамика, по его мнению, может быть прервана коррекцией в нефти в любой момент, правда, перед этим рынок может успеть... читать дальше
.03 июня 2020 года 15:47
GDR "Ленты" могут нацелиться на отметки 190-200 рублей, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Аналитики ИК "Велес Капитал" отмечают, что в лидерах роста к середине торгов среды пребывали GDR "Ленты" (+4,87%) и привилегированные акции "Мечела" (+3,83%). Повышение бумаг "Ленты"... читать дальше
.03 июня 2020 года 15:34
Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро вслед за перешедшей к снижению нефтью
Москва. 3 июня. Доллар и евро после достижения в первой половине дня минимальных отметок с начала марта развернулись вверх и растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вслед за перешедшей к снижению нефтью. читать дальше
.03 июня 2020 года 15:29
Восстановление экономики РФ во второй половине 2020 и в 2021 году будет довольно скромным - Sberbank CIB
Специалисты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, полагают, что в целом восстановление экономики во второй половине 2020 и в 2021 году будет довольно скромным. "При этом инфляционные риски по-прежнему низки, а высокий уровень бюджетной дисциплины останется... читать дальше
.03 июня 2020 года 15:00
Выкуп краткосрочных евробондов МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25 - Sberbank CIB
Выкуп краткосрочных евробондов МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Московский кредитный банк (МКБ) разместил во вторник предложение о выкупе... читать дальше
.03 июня 2020 года 14:47
Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть... читать дальше
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