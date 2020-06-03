Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро вслед за перешедшей к снижению нефтью

Москва. 3 июня. Доллар и евро после достижения в первой половине дня минимальных отметок с начала марта развернулись вверх и растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вслед за перешедшей к снижению нефтью.

Курс доллара США составил 68,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,09 руб./EUR1, подорожав на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 24,84 копейки - до 72,57 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 июня на 64,18 копейки, до 68,3413 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,39 копейки, до 76,6243 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро на дневных торгах вслед за нефтью, перешедшей к снижению на неопределенности относительно встречи ОПЕК и ОПЕК+ на этой неделе, возникшей после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют дату возможной встречи министров обеих организаций.

"Пока мне нечего сказать по этому", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов, пройдет ли встреча на этой неделе или же на следующей. Комментируя возможность новых переговоров или телефонных звонков по этой теме, Песков сказал: "Нет, пока ничего не анонсируем на эту тему".

Источники в трех делегациях ранее сообщили "Интерфаксу", что встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4-5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее.

Как сообщалось, в настоящее время изучается идея продлить ограничения по добыче, действующие в мае-июне, в то время как с июля предполагалось чуть увеличить добычу.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду упала на 1,84% - до $39,84 баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 1,82% - до $36,14.

Ранее в ходе торгов рубль отреагировал небольшим повышением на планы Минфина РФ суммарно увеличить продажи в июне в рамках бюджетного правила из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В период с 5 июня по 7 июля объем продаж будет эквивалентен 203,7 млрд рублей, ежедневный объем составит 10,2 млрд рублей.

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей, ежедневный - 11,4 млрд рублей.

Продажи валюты в рамках бюджетного правила в 2020 году проводятся при снижении цены на нефть марки Urals ниже $42,4 за баррель. Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июне в размере 145,5 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая составило 58,2 млрд рублей.

"Рубль к середине сессии перешел к ослаблению по отношению к доллару и евро вслед за падением цен на нефть. Пара "доллар-рубль", однако, находится ниже 69 руб./$1, пара "евро-рубль" - выше 77 руб./EUR1, в том числе ввиду силы европейской валюты на мировых биржах. Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии обновили пики с начала марта и поднялись до 2817 и 1300 пунктов соответственно, после чего потеряли часть позиций. Во второй половине дня многое будет зависеть от динамики цен на нефть. Если отчет Минэнерго США по уровню недельных запасов разочарует, то фиксация прибыли на нефтяных площадках окажет дополнительное давление на российские акции и рубль", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

В центре внимания трейдеров находится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг, 4 июня. Эксперты ожидают, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард объявит о расширении программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой в настоящее время составляет 750 млрд евро. ЕЦБ уже потратил более 210 млрд евро из программы, и такими темпами ее средства будут исчерпаны уже в октябре.

ЦБ РФ 1 июня продал валюту на 11,2 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 29 и 28 мая продавал валюту на 11,3 млрд рублей в день. 27 мая ЦБ РФ продал валюту на 11,4 млрд рублей, продажа валюты за первые два дня минувшей недели составила 22,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на последней неделе мая ЦБ РФ продал валюту на 56,8 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на уровне вторника - 5,68% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 5,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 5,69% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 1 б.п. - до 5,64% и 5,63% годовых.