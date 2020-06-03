Фондовые индексы могут протестировать новые пики - ИК "Фридом Финанс"

Индексы РТС и Мосбиржи в среду обновили локальные максимумы, поднявшись до 1300 и 2817 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Но восходящая динамика, по его мнению, может быть прервана коррекцией в нефти в любой момент, правда, перед этим рынок может успеть протестировать новые пики. Для РТС ближайшая цель - 1320 пунктов, для индекса Мосбиржи - 2860, говорится в комментарии компании.