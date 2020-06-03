GDR Ленты могут нацелиться на отметки 190-200 рублей - ИК "Велес Капитал"

GDR "Ленты" могут нацелиться на отметки 190-200 рублей, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Аналитики ИК "Велес Капитал" отмечают, что в лидерах роста к середине торгов среды пребывали GDR "Ленты" (+4,87%) и привилегированные акции "Мечела" (+3,83%).

Повышение бумаг "Ленты" наблюдалось без видимых фундаментальных причин, считает специалист ИК Елена Кожухова. "С технической точки зрения, GDR находятся в долгосрочном нисходящем тренде и пытаются вернуться к среднесрочному повышению, проверяя на прочность сопротивление 165 руб. (также средняя полоса Боллинджера недельного графика). ADX указывает на преобладание восходящего тренда при увеличении объемов торгов, что само по себе неплохой сигнал в пользу развития роста в район следующих сопротивлений 190-200 руб. Для наращивания "длинных" позиций, однако, стоит дождаться закрепления выше 165 руб." - пишет она.