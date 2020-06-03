Восстановление экономики РФ во второй половине 2020 и в 2021 году будет довольно скромным - Sberbank CIB

Специалисты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, полагают, что в целом восстановление экономики во второй половине 2020 и в 2021 году будет довольно скромным. "При этом инфляционные риски по-прежнему низки, а высокий уровень бюджетной дисциплины останется сильной стороной российской экономики. В конечном итоге это снижает вероятность того, что правительство решится повысить базовый уровень цен на нефть, чтобы получить дополнительные средства из Фонда национального благосостояния", - указывают они в своем комментарии.

Российский премьер Михаил Мишустин во вторник представил президенту Владимиру Путину план мер по поддержке экономики в 2020-2021 годах. Этот план, который предусматривает меры на общую сумму 5 трлн руб., предполагается реализовать в три этапа, отмечают аналитики Sberbank Investment Research. На первом этапе предполагается стабилизация экономической ситуации в условиях пандемии коронавируса во втором-третьем кварталах 2020 года с целью предотвратить дальнейшее падение доходов населения. На этом этапе в основном должны быть реализованы шаги, анонсированные президентом с марта по май. Второй этап предполагает возобновление экономического роста и выход на докризисные показатели 2019 года ко второму кварталу 2021 года. На третьем этапе - в третьем и четвертом кварталах 2021 года - правительство собирается принять меры, чтобы добиться устойчивого долгосрочного экономического роста. План правительства включает почти 500 мер (хотя подробной информации пока нет) и такие целевые критерии, как темпы роста ВВП, уровень занятости в сегменте малого и среднего бизнеса, а также численность населения с ежемесячным доходом выше уровня МРОТ.

Правительство также предложило создать "социальное казначейство" - систему, которая позволила бы повысить эффективность социальных выплат, сделав их более целевыми. По официальным данным, указывают специалисты Sberbank Investment Research, доля социальных выплат в структуре доходов населения превышает 19%. Власти также продолжат уделять особое внимание реализации инвестиционных проектов, причем планируется увеличить вложения в производство машин и оборудования (в рамках соответствующих национальных проектов, ориентированных на импортозамещение и поддержку местных производителей).

"Совокупный объем расходов в рамках этого плана на удивление мал - он составляет всего 5 трлн руб., причем более 3 трлн руб. должно быть потрачено до конца 2020 года, а остальные средства - в 2021 году. Как следствие, в конечном итоге фактический рост госрасходов будет незначительным (по нашим текущим оценкам, они вырастут чуть более чем на 1 трлн руб.), поскольку программа стимулирования экономики включает и такие меры, как госгарантии и уменьшение или отсрочка налоговых платежей. Правительство также собирается в 2020-2021 годах активизировать реализацию нацпроектов. Для этого запланированы дополнительные меры на общую сумму 2,2 трлн руб. (включая внебюджетное финансирование), с учетом которых совокупный объем правительственного плана достигает 7,2 трлн руб. (впрочем, не все эти ассигнования являются чем-то новым), - пишут аналитики.