Выкуп краткосрочных евробондов МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25 - Sberbank CIB

Выкуп краткосрочных евробондов МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Московский кредитный банк (МКБ) разместил во вторник предложение о выкупе обращающихся на рынке долларовых еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах. Банк готов полностью выкупить с рынка все находящиеся в обращении выпуски облигаций ("any and all"). При этом предложение распространяется на держателей траншей Reg S и 144А. Выкупленные еврооблигации банк планирует погасить. Заявки от инвесторов принимаются до 9 июня, итоги выкупа будут объявлены 10 июня.

"Выкуп будет осуществляться по фиксированной цене. Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2021 году установлена на уровне 103,25% номинала, с погашением в 2023 году - 103,0% номинала. Отметим, что банк предложил довольно привлекательную премию ко вторичному рынку: 0,9 п. п. для выпуска с погашением в 2021 году и 1,5 п. п. для евробондов с погашением в 2023 году.

Мы считаем, что ценовые параметры выкупа выглядят достаточно привлекательно для того, чтобы зафиксировать прибыль в этих краткосрочных бумагах, ликвидность которых после объявленного выкупа может снизиться. Выкуп коротких бумаг МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25", - указывает аналитик Sberbank CIB Екатерина Сидорова.

После осуществленных ранее выкупов со вторичного рынка в настоящее время на рынке обращаются еврооблигации МКБ с погашением в 2021 году на сумму $366,2 млн и бумаги с погашением в 2023 на сумму $363,4 млн, т. е. их совокупный объем составляет $729,6 млн, включая инструменты на сумму $76,4 млн, которые принадлежат самому банку (в его сообщении отмечается, что эти бумаги могут быть проданы или погашены в будущем). Таким образом, на долю рыночных инвесторов приходятся еврооблигации обоих выпусков на сумму $653,2 млн, отмечается в комментарии Sberbank CIB.