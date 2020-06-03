.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Выкуп краткосрочных евробондов МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25 - Sberbank CIB
.
03 июня 2020 года 15:00
Выкуп краткосрочных евробондов МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25 - Sberbank CIB
Выкуп краткосрочных евробондов МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Московский кредитный банк (МКБ) разместил во вторник предложение о выкупе обращающихся на рынке долларовых еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах. Банк готов полностью выкупить с рынка все находящиеся в обращении выпуски облигаций ("any and all"). При этом предложение распространяется на держателей траншей Reg S и 144А. Выкупленные еврооблигации банк планирует погасить. Заявки от инвесторов принимаются до 9 июня, итоги выкупа будут объявлены 10 июня. "Выкуп будет осуществляться по фиксированной цене. Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2021 году установлена на уровне 103,25% номинала, с погашением в 2023 году - 103,0% номинала. Отметим, что банк предложил довольно привлекательную премию ко вторичному рынку: 0,9 п. п. для выпуска с погашением в 2021 году и 1,5 п. п. для евробондов с погашением в 2023 году. Мы считаем, что ценовые параметры выкупа выглядят достаточно привлекательно для того, чтобы зафиксировать прибыль в этих краткосрочных бумагах, ликвидность которых после объявленного выкупа может снизиться. Выкуп коротких бумаг МКБ может оказать техническую поддержку более длинным выпускам банка, включая МКБ-25", - указывает аналитик Sberbank CIB Екатерина Сидорова. После осуществленных ранее выкупов со вторичного рынка в настоящее время на рынке обращаются еврооблигации МКБ с погашением в 2021 году на сумму $366,2 млн и бумаги с погашением в 2023 на сумму $363,4 млн, т. е. их совокупный объем составляет $729,6 млн, включая инструменты на сумму $76,4 млн, которые принадлежат самому банку (в его сообщении отмечается, что эти бумаги могут быть проданы или погашены в будущем). Таким образом, на долю рыночных инвесторов приходятся еврооблигации обоих выпусков на сумму $653,2 млн, отмечается в комментарии Sberbank CIB.
.
03 июня 2020 года 19:50
Москва. 3 июня. Рынок акций РФ в среду в очередной раз обновил максимумы с начала марта на фоне подъема внешних фондовых площадок на ожиданиях восстановления мировой экономики, которые подкреплялись статистикой из Китая и США; нефть прервала ралли на новостях, что Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились о продлении уровня сокращений мая-июня только на один месяц. читать дальше
.03 июня 2020 года 19:45
Москва. 3 июня. Доллар снижается, евро, напротив, растет на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро. читать дальше
.03 июня 2020 года 19:13
Волна восстановления может поднять индекс Мосбиржи в диапазон 2850-2900 пунктов, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Российский рынок акций в среду продолжил восходящее движение, несмотря на противоречивый внешний фон, и поводом к покупкам выступила динамика западных фондовых площадок,... читать дальше
.03 июня 2020 года 18:43
Москва. 3 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили умеренно подрастать на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов читать дальше
.03 июня 2020 года 18:35
Фондовые рынки в среду растут вопреки статистике по рынку труда в США, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Новые данные о сокращении числа рабочих мест (на 2,7 млн в мае) не вызвали ожидаемого резонанса. Напротив, торги в США открылись ростом основных индексов более 1%. Европейские... читать дальше
.03 июня 2020 года 18:12
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ГМС" с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $5 за штуку. "Совет директоров "Группы ГМС"... читать дальше
.03 июня 2020 года 17:50
Инвестиционная компания Sova Capital повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $13 за... читать дальше
.03 июня 2020 года 17:34
(добавлены 4-й абзац и таблица) Инвестиционная компания Sova Capital понизила рекомендацию для привилегированных акций ПАО "Россети" с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "продавать" для обыкновенных бумаг компании была подтверждена. Прогнозная... читать дальше
.03 июня 2020 года 16:47
Рынок акций РФ проявляет осторожность, возможен рост доли желающих зафиксировать прибыль, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Отечественный рынок акций в первой половине торгов среды преимущественно находился в "плюсе" до тех пор, пока не появились новости по нефти, отмечает ведущий... читать дальше
.03 июня 2020 года 16:31
Инвестиционная компания Sova Capital понизила рекомендацию для привилегированных акций ПАО "Россети" с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "продавать" для обыкновенных бумаг компании была подтверждена. Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Россетей"... читать дальше
.03 июня 2020 года 16:12
Индексы РТС и Мосбиржи в среду обновили локальные максимумы, поднявшись до 1300 и 2817 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Но восходящая динамика, по его мнению, может быть прервана коррекцией в нефти в любой момент, правда, перед этим рынок может успеть... читать дальше
.03 июня 2020 года 15:47
GDR "Ленты" могут нацелиться на отметки 190-200 рублей, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Аналитики ИК "Велес Капитал" отмечают, что в лидерах роста к середине торгов среды пребывали GDR "Ленты" (+4,87%) и привилегированные акции "Мечела" (+3,83%). Повышение бумаг "Ленты"... читать дальше
.03 июня 2020 года 15:34
Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро вслед за перешедшей к снижению нефтью
Москва. 3 июня. Доллар и евро после достижения в первой половине дня минимальных отметок с начала марта развернулись вверх и растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вслед за перешедшей к снижению нефтью. читать дальше
.03 июня 2020 года 15:29
Восстановление экономики РФ во второй половине 2020 и в 2021 году будет довольно скромным - Sberbank CIB
Специалисты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, полагают, что в целом восстановление экономики во второй половине 2020 и в 2021 году будет довольно скромным. "При этом инфляционные риски по-прежнему низки, а высокий уровень бюджетной дисциплины останется... читать дальше
.03 июня 2020 года 14:47
Котировки нефти превысили 40 долл. США за баррель на фоне стремительного восстановления спроса и обсуждений возможного расширения сокращений производства нефтедобывающими странами, и ралли приносит облегчение переживающему непростые времена энергетическому бизнесу, возвращает к работе часть... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.