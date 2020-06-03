БКС Глобал Маркетс понизил рейтинг GDR ФосАгро до "держать" в связи с ростом котировок

"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом "БКС Глобал Маркетс", осталась без изменения и составляет $16 за штуку.

"Мы не видим триггеров для пересмотра прогнозной стоимости GDR "ФосАгро", понижаем рекомендацию до "держать", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,96 за штуку.